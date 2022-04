Eventi West Beach Village del 29-30 aprile

Cene animate, aperitivo con il Derby della Lanterna in diretta, karaoke e DJ set nel menu West Beach dell’ultimo weekend di aprile, finalmente in odor di primavera. West Beach è il villaggio sportivo, gastronomico e ricreativo on the beach a Genova-Multedo con ristorante, pizzeria, aperibar sempre aperti, terrazza cocktail, campi regolamentari da beach volley. Info e prenotazioni 388 8172610 (tel e whatsapp)

VENERDI’ 29 APRILE KARAOKE DINNER PARTY + DJ SET

Il venerdì del West Beach raddoppia! Venerdì 29 aprile dalle h. 19.30 nuovo appuntamento con il KARAOKE DINNER PARTY, la cena cantata dove tutti sono protagonisti in un’atmosfera familiare all’insegna dell’allegria, con Elena e Paolo a condurre la serata nella tensostruttura riscaldata, con impianto audio/video professionale.

A seguire (h. 23.30) DJ SET by Marco R. Ristorante con menù alla carta, grill-house e pizzeria top qualità .

SABATO 30 APRILE IL DERBY IN DIRETTA, CENA MUSICALE E DJ SET

Un derby della Lanterna ad altissima tensione da stemperare con l’aperitivo del West Beach per dare il via ad un sontuoso SATURDAY WEST BEACH . Appuntamento dalle ore 18 con l’APERIDERBY e la diretta SKY-DAZN dell’incontro SAMPDORIA-GENOA su maxischermo e sistema HD multimonitor

Dalle ore 20.00 LA DOLCE ITA, la cena animata con le hit italiane ‘canterine’ di tutti i tempi e a seguire HAPPY DJ SET. DJ & Voice FABRIZIO VALENZA (Radio Babboleo). Ristorante con menù alla carta, grill-house e pizzeria top quality.

