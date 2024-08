Furto con strappo, 25enne algerino arrestato in via della Maddalena

Lo scorso fine settimana i carabinieri di Genova hanno arrestato un algerino di 25 anni poiché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per avere commesso in precedenza un furto con strappo in città.

Il nordafricano è stato visto dai militari in via Della Maddalena con altri due connazionali e ha cambiato repentinamente direzione in un vicolo limitrofo al fine di evitare il controllo.

Subito fermati, gli stranieri sono stati sottoposti a perquisizioni personali che hanno dato esito positivo.

Ognuno di loro infatti era in possesso di una dose di cocaina per uso personale, e per questo, sono stati anche segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente.