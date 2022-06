Fuori il primo album dei Whiteshark. Si chiama “Brezis Vol.1” il lavoro d’esordio del duo urban milanese, in uscita oggi.

Fuori il primo album dei Whiteshark e domani live alle 20 al Luna Beach di Ravenna.

https://bfan.link/brezis-vol1

Domani dalle ore 10.00 i Whiteshark si esibiranno presso il Luna Beach a Ravenna (Viale Francesco Petrarca, 470).

Scritto dai Whiteshark, “BREZIS VOL. 1” è un progetto che prende il nome dallo slang con cui vengono identificati i fan del duo.

L’album, incentrato sulla voglia di rivalsa, contiene 10 tracce, tra cui i tre singoli usciti nei mesi scorsi:

“Stavolta No” (https://backl.ink/147166085), “Non Risponderò” (https://backl.ink/149165865) e “Cachet”

I due ragazzi della provincia milanese si muovono tra sonorità rap, trap e pop, strizzando l’occhio anche alla dance e al raggaeton.

Scave e Simoroy spiegano:

«La musica per noi è un insieme di stati d’animo. Vanno esternati tutti e per questo motivo non siamo schematici e ripetitivi.

In questo disco abbiamo “sputato” tutto quello che avevamo dentro da tempo, è un disco abbastanza estroverso e siamo felici di condividerlo con i brezis che ci hanno seguito finora e con quelli che ci scopriranno.

Starà a loro poi scegliere se essere uno squalo, un brezis o un antibrezis, un delfino!».

Di seguito la tracklist:

1. Intro

2. Stavolta No

3. Non Risponderò

4. Cachet

5. No Cash No Party

6. Guardi Male

7. Brezis (No Brezis? Exit!)

8. Me Lui Noi

9. SIsSI

10. Il Titolo Sceglilo Tu

Chi sono i Whiteshark?

L’idea del nome è presa dalla fame, dalla costanza e dalla determinazione con cui inseguono i loro obiettivi perché lo “squalo bianco”, uno dei predatori più forti al mondo, non dorme mai.

Inoltre hanno iniziato a identificare i loro fan con lo slang “BREZIS”, un nome nato quasi per caso durante una serata e insieme a loro stanno costruendo la “Brezis family”.

Daniele Scavetta, in arte “Scave”, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, insieme formano il gruppo “WHITESHARK”. Si conoscono per la prima volta a un contest live di Milano e successivamente si rincontrano in uno studio di registrazione a Muggio (MB) per puro caso.

Dopo un po’ di featuring reciproci con i nomi d’arte Scave e Simoroy nel 2018 decidono di formare il gruppo WHITESHARK esordendo con un EP di 4 tracce dal titolo “Quanto Basta” condito da due videoclip: “Muovilo” e “Non fa per me”. Successivamente escono vari altri singoli, tra cui “Accelera” in collaborazione con il noto rapper Vacca.

Nel frattempo iniziano a girare per l’Italia aprendo eventi importanti come il concerto di Shiva al Carroponte davanti a 3000 persone e partecipando, di recente, alle campagne di sensibilizzazione di Wall Of Dolls, Onlus ideata da Jo Squillo. A settembre è uscita “Stavolta No”, la prima traccia del nuovo progetto del duo urban.

https://www.instagram.com/whiteshark_brezis/