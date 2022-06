Fuori il nuovo album di Maluma, la superstar mondiale della musica latina. Si intitola “The love & Sex tape”.

Fuori il nuovo album di Maluma, un progetto urban.

È ONLINE IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO

“NOS COMEMOS VIVOS”

con CHENCHO CORLEONE

UNICA DATA ITALIANA

29 GIUGNO – Mediolanum Forum di Assago (MI)

Marcatamente urban, questo nuovo progetto discografico è una montagna russa di emozioni che mescola amore, dolore, lussuria, passione e adrenalina ad un sound dembow.

“The Love & Sex Tape” mostra un Maluma più spavaldo ed esplicito, ma con la stessa essenza e lo stesso ritmo che hanno contraddistinto la star colombiana dagli inizi della sua straordinaria carriera.

Lo stesso Maluma racconta:

«A un decennio della mia carriera, mi mancava quell’essenza che mi ha ispirato fin dall’inizio e ho sentito il bisogno di comunicare con i fan che amano il ritmo urban che mi ha definito dall’inizio; ecco perché ho deciso di fare questo album.

“The Love & Sex Tape” rappresenta la mia dualità e una versione del 2022 del mio sound originale».

L’album contiene i brani “Cositas de la USA” e “Mojando Asientos” con Feid e l’ultimo singolo “Nos Comemos Vivos” con Chencho Corleone, di cui da oggi è online il video prodotto e diretto dalla Royalty Films:

Inoltre sono presenti collaborazioni con Jay Wheeler e Lenny Tavarez in “Sexo Sin Título” e con Arcangel e De La Ghetto in “Tsunami”.

“The Love & Sex Tape” è stato prodotto da The Rude Boyz e composto da Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Edgar Barrera, Andrés Uribe, René Cano,

Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Lenin Yorney Palacios, Julio González Tavares, José Ángel López Martínez, Jonathan Rivera,

Giencarlos Rivera, Orlando Javier Valle Vega (Chencho Corleone), Rafael E. Castillo, Austin Agustín Santos, Salomon Villada, Mauricio Jiménez.

Nell’artwork disegnato dal famoso artista contemporaneo Joseph Klibansky è raffigurato Buda, l’amato cane di Maluma, che rappresenta la sua ombra.

Questa la tracklist di “The Love & Sex Tape”:

1. Cositas de la USA

2. Sexo Sin Titulo ft. Jay Wheeler, Lenny Tavarez

3. Nos Comemos Vivos ft. Chencho Corleone

4. Tsunami ft Arcangel, De La Ghetto

5. Mojando Asientos ft. Feid

6. La Vida Es Bella

7. Mal de Amores

8. Happy Birthday

Realizzando uno dei suoi sogni di una vita, Maluma ha recentemente tenuto un concerto storico all’iconico stadio Atanasio Girardot nella sua Medellin, davanti a oltre 53.000 persone e un pubblico mondiale che ha visto il live in streaming su Amazon Prime.

Prosegue inoltre il suo “Papi Juancho Maluma World Tour”, che a breve toccherà l’Europa e fino a toccare l’Italia per un’unica data, il 29 giugno al Mediolanum Forum di Assago (MI).

MALUMA

Nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella.

Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” ai Latin Grammy 2018 con “F.A.M.E”, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter

e 62 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower).

Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award.

Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti nel mondo.

Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles).

Il suo tour mondiale “11:11” ha registrato il sold out a Yarkon Park di Tel Aviv, la più grande location per concerti di Israele (oltre 60.000 persone).

In occasione del suo concerto da headliner al 18° Festival Annuale di Mawazine a Rabat (Marocco), ha stabilito il record assoluto di presenze cantando di fronte a 200.000 persone; si è inoltre esibito per la prima volta a Riyadh, in Arabia Saudita, davanti a 25.000 persone.

Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year”.

E nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour.

Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri.

Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto di brand internazionali come Moet Hennessy, Michelob e Adidas.

Lo spirito altruistico di Maluma è eccezionale per il lavoro comunitario che conduce con la sua fondazione “El Arte de Los Sueños” con sede a Medellín, in Colombia. Fondata nel 2016, la mission della Fondazione è trasformare i giovani a rischio attraverso l’arte e l’educazione musicale.

Nel 2021, Maluma ha recitato nel suo primo film d’animazione Disney, “Encanto”, vincitore dell’Oscar 2022 come miglior film d’animazione.

All’inizio di quest’anno, Maluma ha debuttato a Hollywood con il ruolo da protagonista di “Bastian” nel film “Marry Me” insieme a Jennifer Lopez e Owen Wilson.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, Maluma ha pubblicato 5 album: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), PAPI JUANCHO (2020) e 7DJ (2021).

Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica Latin Airplay di Billboard (“Sin Contrato” e “Chantaje)”, che l’ha visto conquistare il #1 per ben 21 volte nella sua carriera.

https://maluma.online/