Fuga di gas in via Oberdan a Nervi, disagi al traffico

Stamane i tecnici di Ireti e gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per una fuga di gas da un tubo esterno in via Oberdan a Genova Nervi.

L’inizio della strada, nei pressi della rotatoria, è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare.

L’intervento ha provocato disagi a residenti e operatori commerciali di Nervi.

I tecnici di Ireti hanno subito interrotto l’alimentazione del tubo rotto e l’intervento di sostituzione della conduttura dovrebbe avvenire nel pomeriggio di oggi.

Per consentire l’operato dei tecnici di Ireti gli agenti della Polizia locale hanno ridotto la carreggiata di via Oberdan con un restringimento e un senso unico alternato.