FS e IBM con l’intelligenza artificiale migliorano l’offerta

Ferrovie dello Stato Italiane e IBM stanno lavorando alla creazione di un sistema che colleghi e integri tra loro computer, smartphone, tablet e grandi schermi, per comunicare notizie e informazioni allo scopo di fornire servizi più efficienti agli utenti.

Grazie alla nuova soluzione cognitiva, chiamata piattaforma digitale o cloud, l’operatore ferroviario sarà in grado di fornire ai clienti servizi di assistenza, ventiquattro ore al giorno, ed essere più efficace.

«Cerchiamo di offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio di altissimo livello ̶ ha sottolineato Gianluigi Castelli, Presidente del Gruppo FS Italiane ̶ l’azienda ha pianificato di investire 6 miliardi di euro in tecnologia nel Piano industriale 2019-2023 per consentire una trasformazione digitale dei nostri business ̶ Castelli, ha spiegato.

̶ Stiamo studiando, in particolare come le soluzioni all’avanguardia, possano offrire esperienze di viaggio personalizzate ai nostri clienti, che sono sempre più alla ricerca di viaggi integrati, senza soluzione di continuità e con consigli di viaggio su misura».

Le tecnologie digitali stanno cambiando radicalmente il modello di assistenza degli operatori di viaggio, si passa da un dialogo comunicativo a voce a un dialogo unidirezionale informativo dove l’utente per avere una notizia deve leggere su computer, smartphone, tablet o grandi schermi, molto appariscenti, appesi alle pareti delle stazioni.

Per esaudire le esigenze dei viaggiatori, le aziende di trasporto dovrebbero essere in grado di offrire un’esperienza personalizzata e più reattiva, indipendentemente dal modo in cui il viaggiatore sceglie di essere coinvolto.

Nella trasformazione digitale delle informazioni, iniziata diversi anni fa, la divisione di IBM Services e FS Italiane offrirà ai propri clienti un “compagno di viaggio” sempre disponibile a supportare le loro esigenze.

La nuova soluzione di intelligenza artificiale, sarà in grado di comunicare in un linguaggio chiaro e naturale?

Potrà fornire consigli personalizzati attraverso un assistente virtuale?

Sempre il settore IBM Services e FS Italiane assicura che in base alle preferenze dei viaggiatori anche in termini di esperienze di acquisto, l’assistente virtuale sarà in grado di proporre agli utenti offerte personalizzate velocizzando e semplificando la scelta e l’acquisto, e, in caso di eventi imprevisti, reagire fornendo una soluzione o dei suggerimenti. ABov