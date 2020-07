Genoa, ultimi preparativi nel ritiro di Udine

Più teoria che pratica. L’ultimo tratto di preparazione punta ormai verso le riunioni che lo staff ha convocato nel ritiro di Udine, per ottimizzare gli aspetti da mettere a fuoco e memorizzare le indicazioni. Ad aprire le partenze sabato la Freccia Rossoblù con l’autista Piero Noli, pronta ad accogliere la comitiva a Ronchi dei Legionari, insieme ai pulmini precettati per il trasferimento. La rifinitura non ha scaturito sorprese dell’ultimo minuto, tutti i presenti hanno concluso i lavori senza impedimenti. Questa la rosa di giocatori a disposizione del tecnico Nicola per la trasferta: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.