Frosinone-Spezia, Gallo: prova importantissima

Decisamente soddisfatto Fabio Gallo, che al termine della sfida pareggiata in casa del Frosinone, analizza così la prova dei suoi: “Prestazione importantissima. Siamo scesi in campo con il giusto piglio, interpretando un primo tempo straordinario e dimostrando grande personalità, sfiorando la rete in più di un’occasione e peccando solo dal punto di vista della cattiveria in zona gol.

Nella ripresa abbiamo sofferto la pressione del Frosinone, specialmente nella fase centrale, ma contro un’ottima formazione come quella di Longo credo sia normale concedere qualcosa in alcuni momenti del match ed il risultato finale ritengo sia assolutamente giusto; per noi ha una valenza straordinaria perchè con il punto colto oggi, siamo usciti a testa altissima da un trittico di partite che avrebbe messo in difficoltà chiunque, dimostrando di essere vivi e pronti per questo finale di stagione.

L’esordio di Mulattieri? Ragazzo di grande prospettiva, si sta allenando molto bene, è un prodotto del Club, è ancora giovanissimo, ma ha grandi doti ed oggi era la partita giusta per gettarlo nella mischia, anche per fargli capire velocemente che ha tutte le possibilità per fare questo difficile mestiere; Samuele non è l’unico giovanissimo di grande qualità, il nostro è un settore giovanile che sta lavorando davvero bene ed i tanti calciatori usciti dal vivaio nelle ultime stagioni ne sono la dimostrazione.

In casa abbiamo toppato la sfida con il Cesena, contro Ternana ed Ascoli magari non siamo stati particolarmente cinici, mentre tante volte con le squadre di vertice le cose sono andate meglio, ma ora guardiamo ai prossimi impegni, pronti a giocarci le nostre carte fino in fondo; questo è un gruppo che mi segue, unito e determinato, ora testa a martedì per tornare a gioire davanti al nostro pubblico”.