Friday for Future, un migliaio di studenti in corteo a Genova per il clima

Questa mattina a Genova, come in altre parti d’Italia, si è svolto il Friday for Future.

In piazza sono scesi più di 1000 ragazzi, molti giovanissimi, che portano cartelli con messaggi sulla difesa dell’ambiente, ma anche le associazioni ambientaliste, i sindacati.

I manifestanti si sono dati appuntamento davanti a Brignole, mentre ad aprire il corteo, nel centro di Genova, il simbolo di Fridayforfuture di Genova e uno striscione con scritto change Genova not climate change.

Tanti gli slogan, quali “La piazza pulita non sarà sconfitta” e “con Greta per difendere il pianeta” il tutto per “chiedere alla politica azioni concrete”