Freestyle Show e Mototerapia con Vanni Oddera e Cresc.i in Bike

Il 16 Settembre nel centro di Vado Ligure, in piazza Cavour, dalle ore 15 alle ore 19, freestyle motocross show e mototerapia con Vanni Oddera e i Daboot.

Sarà ospite anche Ilaria Naef con il suo show WCMX. Inoltre, ci sarà anche la Cresc.i in bike, con una biciclettata con offerta libera, a favore dell’Associazione “Cresc.i”, per le attività della pediatria e della neonatologia dell’ospedale “San Paolo” di Savona.

La biciclettata non sarà competitiva, si snoderà per le vie della città, sarà adatta a grandi e piccini.

L’evento sarà organizzato dal Comune di Vado Ligure.

Ecco, nel dettaglio, il programma delle varie manifestazioni dell’evento: Programma Freestyle show e Mototerapia:

ore 15:00

1° Freestyle motocross show

ore 16:00

2° Freestyle Motocross show al termine mototerapia

ore 18:00

Esibizione finale di Freestyle Motocross show

Programma Biciclettata Cresc.i in Bike:

Ritrovo. Il luogo di ritrovo, a partire dalle ore 15 circa, sarà la zona alberata sita sui Giardini a Mare C. Colombo. L’iscrizione e la partenza della pedalata è prevista alle ore 16,30 circa con rientro alle ore 17,30 circa.

Percorso. Dalla pista ciclabile sita sul lungomare, fino al Comune di Savona – località Zinola – attraversamento della via Aurelia, via Quiliano, via Torcello fino al centro di Quiliano, attraversamento sul ponte di via Don Peluffo, rientro su via XXV Aprile, via F.lli Cervi, via Ferraris rientro sul lungomare termine della pedalata sui Giardini a Mare.

Premiazioni. Saranno premiati: il gruppo più numeroso, il ciclista più giovane, quello meno giovane, il partecipante che arriva da più lontano e la bicicletta più estrosa

Evento è a favore dei progetti di sostegno ed animazione del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale “San Paolo” di Savona.

A Vado Ligure, inoltre, sempre domenica 16 Settembre, ai Giardini Colombo, arriveranno anche le Mini moto, per bambini dai 6 anni fino ai ragazzi di 14.

L’associazione Sportiva Dilettantistica “Moto Club Nanelli Rider” offrirà delle lezioni di avviamento alla guida delle mini moto che avranno la durata di un’ora circa e si svolgeranno alle ore 15:00 – 16:00 – 17:00 e 18:00.

Di norma ad ogni lezione prenderanno parte 9 bambini, ma ci saranno attrezzature sufficienti per far “girare” anche più bambini ad ogni lezione, alternandoli alla guida delle moto.

Saranno disponibili 9 mini moto Polini 910 S, e a tutti i partecipanti alle lezioni di avviamento alla guida verranno fornite tute di pelle con le protezioni ed i caschi omologati e certificati oppure, in alternativa, le protezioni esterne, qualora le tute in pelle non siano adeguate all’altezza dei ragazzi.

Dalle 13:30 alle 14:00 i tecnici della federazione saranno disponibili per le iscrizioni che avverranno in loco.

Sarà possibile iscriversi anche nel corso della giornata. Non sarà possibile effettuare iscrizioni prima di domenica.

I ragazzi dovranno essere naturalmente accompagnati da almeno un genitore.

Indispensabili le scarpe da ginnastica ed abbigliamento morbido e comodo, perfetti pantaloni lunghi (tipo quelli da ginnastica) e maglietta perché i ragazzi dovranno indossare la tuta o le protezioni omologate.

Le lezioni saranno a titolo gratuito.

Laura Candelo

Per ulteriori informazioni riguardanti l’evento, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/events/464621404020534/