Free Yoga e non solo ad Alassio. Un weekend tutto d’un fiato tra attività di benessere, Targa d’Oro di Bocce e raduno mezzi militari.

Free Yoga e non solo ad Alassio questo fine settimana

Free Yoga sul molo per Alassio in Rosa, raduno di mezzi militari in Piazza Partigiani, dal Porto Ferrari si parte per il trofeo Big Game Open Internazionale di traina d’Altura e via al Targa d’Oro di Bocce al Palazzetto dello Sport

Sabato e domenica torna l’appuntamento con Essere Yoga e Benessere sul Pontile Bestoso nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Alassio in collaborazione con l’Airc

Da alcuni anni diverse sono le iniziative che caratterizzano la Città di Alassio in occasione del mese e dell’evento denominato Alassio in Rosa dedicato alle donne e prevenzione dei tumori in collaborazione con l’AIRC.

Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 organizzato il weekend Yoga per Alassio in Rosa caratterizzato da varie attività per sensibilizzare sull’argomento e per regalare un po’ di benessere ai partecipanti,

ma utile anche per offrire servizi gratuiti e creare l’ennesimo interessante fine settimana che allunga la stagione ed incrementa il turismo sotto il marchio VisitAlassio.

Tra le attività wellness e le sorprese proposte, si ricorda:

tutte le mattine alle ore 10.00 sul molo Pontile Bestoso esperienze emozionali gratuite di yoga rivolte a tutti, uomini e donne.

Pratiche olistiche e rituali di benessere che coinvolgono corpo, mente, respiro, emozioni ed anima, per un’attività rigenerante, in una location magica, sospesi tra mare e cielo.

Le attività wellbeing sono coordinate da Lucia Ragazzi fondatrice di Free Yoga Italia, Senior Yoga Teacher sempre molto sensibile sui temi sociali.

In collaborazione con lo staff insegnanti del centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, professionisti certificati e altamente qualificati, per un servizio gratuito ma di qualità.

Un valore aggiunto ai partecipanti arriverà da attenzioni e coccole prestate grazie agli omaggi e ai prodotti dei partner sponsor con:

tappetini brandizzati (ReYoga), essenze profumate (Acqua Di Alassio), acqua (Fonte di Calizzano) i celeberrimi Baci di Alassio (offerti dalle pasticcerie cittadine) e uno speciale gelato rosa (Perlecò)

Si consiglia un abbigliamento comodo con maglia rosa per sensibilizzare sull’argomento o per colorare il molo e Alassio in Rosa stringendoci tutti in un grande abbraccio.

Dopo due anni torna il Targa d’Oro

Nel weekend ad Alassio (e dintorni) si disputa la tradizionale gara della specialità volo, sempre più internazionale.

Oltre 200 formazioni in lizza nei tre tabelloni. Le fasi finali al Palasport Ravizza.

Alla vigilia del Mondiale Femminile & Senior di bocce torna nel weekend (sabato 9 e domenica 10 ottobre) ad Alassio, dopo due anni e mezzo (l’ultima edizione risale al 13-14 aprile 2019) di stop forzato, la Targa d’oro, la più prestigiosa e partecipata gara d’Italia della specialità volo.

Un evento di grande rilevanza, da sempre, anche dal punto vista turistico.

Nonostante i problemi di questi ultimi due anni, le restrizioni in vigore e un calendario agonistico molto ricco in questo periodo (nello scorso fine settimana si è svolta il Memorial Granaglia di Alba, con 111 quadrette iscritte) la 68a Targa d’oro Città di Alassio – che mai sino ad ora si era disputata in autunno – fa registrare ancora una volta numeri molto importanti ed è sempre più internazionale.

Le quadrette iscritte sono ben 154, con un’ampia rappresentanza di giocatori stranieri, in parte favorita dall’appuntamento iridato che scatterà lunedì 11.

Ben 14 i team francesi e poi in gara troviamo i rappresentanti di Croazia, Svizzera, Slovenia, Usa, Russia, Libano e Serbia.

Oltre alle tre sedi di Alassio (Palaravizza, Bocciofila Alassina e Circolo La Fenarina), si gioca a Diano Marina, Albenga (Bocciofila Palasport, che riapre per l’occasione dopo una lunga chiusura per ristrutturazione), Garlenda e Loano, per un totale di 64 campi da gioco.

Il primo turno (spareggi) della Targa d’oro (tabellone ad eliminazione diretta) è in programma alle ore 8 di sabato, nel primo pomeriggio scatteranno anche la Targa Rosa Silvana Gioielli (gara femminile a coppie con 32 formazioni al via, con prima fase a poule) e la Targa Junior Under 15 (gara giovanile a coppie, 16 formazioni in lizza, prima fase a poule).

Nella giornata di sabato le donne (diverse le coppie straniere in tabellone) giocheranno solo a Loano, i ragazzi a Diano Marina.

Prevista, per la seconda volta, anche la Targa Bis, gara a quadrette riservata a coloro che perdono nei primi due turni, che per la giornata inaugurale si consumerà ad Albenga.

L’accesso agli impianti sarà consentito solo esibendo il green pass e la capienza, sia alll’aperto che indoor, sarà limitata in base alle norme in vigore.

La Targa d’oro entrerà nella fase decisiva dalla serata di sabato quando si avvierà anche la diretta streaming (sito boccealassio.it), con gli ottavi di finale che saranno ospitati nel Palaravizza di Alassio.

Domenica si ripartirà alle 8.30, si proseguirà alle ore 11 con tutte le semifinali e nel primo pomeriggio (ore 15) con tutte le 4 finali (Targa d’oro, Targa Rosa, Targa Junior e Targa Bis).

La giornata conclusiva sarà interamente trasmessa in diretta streaming.

Raduno di Veicoli Militari

Domenica la sfilata nel centro città e sul mare, ma anche il sorvolo di un aereo militare d’epoca

Inizieranno ad arrivare già oggi i Veicoli Militari che parteciperanno al Raduno organizzato dall’Associazione Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori.

Si posizioneranno in Piazza Partigiani e faranno bella mostra di sè per tutta la giornata.

Sarà però dalla mattinata di domani, sabato 9 ottobre che la manifestazione entrerà nel vivo.

Intorno alle 9 del mattino la carovana militare partirà su un percorso anche fuori strada verso, Cisano, il Forte di Arnasco e Testico.

Pausa Panzo in frazione Dani e poi rientro ad Alassio. Domenica 10 ottobre, infine torneranno in Piazza Partigiani da dove partiranno per una sfilata per le vie cittadine e lungo il mare.

Contemporaneamente ci sarà il sorvolo di un’aereo militare d’epoca in perfetto stile “Barone Rosso”.

“Sarà una vera e propria “invasione” di mezzi militari, alcuni davvero molto datati e in perfetta efficienza- spiega il Vice Sindaco e Assessore al Turismo Angelo Galtieri – un’iniziativa che siamo felici di ospitare nuovamente visto lo straordinario successo riscontrato due anni fa.

I mezzi presenti ad Alassio sanno attirare curiosità e in certi casi stupore.

Sono tenuti splendidamente dalla passione dei loro proprietari che hanno permesso che piccoli, ma anche grandi, pezzi di storia possano ancora sfilare per le nostre strade”.

Trofeo Big Game Marina di Alassio

Gli equipaggi lasceranno il porto alle 6 di sabato mattina per rientrare nel tardo pomeriggio.

Si stanno già registrando in queste ore i partecipanti alla decima edizione del Trofeo Big Gane Marina di Alassio , Open Internazionale di Traina d’Altura.

Gli equipaggi che dovranno essere composti da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, muoveranno al largo solo nella giornata di domani.

Partiranno dal Porto Luca Ferrari di Alassio alle 6,30 per dare il via alla pesca alle ore 8 e fino alle 16:

otto ore filate per poi rientrare in porto intorno alle 18,quando si procederà alla verifica del pescato e alla premiazione finale.

“Il montepremi – assicurano dall’ASD Tuna Club che sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva ha organizzato l’evento – è davvero importante e saranno premiati i primi sei equipaggi con premi in denaro e tecnici.

A tutte le squadre verranno consegnati un oggetto ricordo della manifestazione, prodotti tipici e gadgets, inoltre, alla prima squadra classificata verrà assegnato il Trofeo Big Game marina di Alassio”.

Di più:

la Targa del “ Trofeo Grande Slam” sarà assegnata alla squadra che effettuerà rilasci di due o più specie diverse o la squadra che avrà rilasciato per prima nel corso della giornta.

La direzione della gara è affidata a Marco Nigra, mentre giudice di gara sarà Giuseppe Cacace.