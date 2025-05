Franz Prati in mostra a Genova con La gioia della distanza

Un viaggio tra architettura, arte e memoria

Dal 6 maggio al 5 giugno 2025, Primo Piano di Palazzo Grillo ospita l’antologica di Franz Prati, tra visioni oniriche e suggestioni classiche. In programma visita guidata e conferenza con l’autore.

La mostra a Palazzo Grillo: un racconto per immagini sul tema del viaggio

Inaugura martedì 6 maggio 2025 alle ore 18, negli spazi di PRIMO PIANO di Palazzo Grillo a Genova, La gioia della distanza, una mostra antologica dedicata all’opera di Franz Prati. L’artista e architetto ripercorre quarant’anni di ricerca attraverso disegni, architetture e paesaggi che intrecciano memoria, città e immaginazione. L’esposizione, curata da Antonio Schiavo, sarà visitabile gratuitamente fino al 5 giugno 2025.

Oltre 50 opere per indagare città, classicità e contemporaneità

L’allestimento riunisce più di 50 opere e attraversa diverse fasi creative, dagli anni Ottanta fino a oggi. Le prime architetture materiche lasciano spazio a frammenti archeologici, che si ricompongono in dialoghi ideali con Piero della Francesca e Antonio Canova. Il percorso si apre quindi verso orizzonti sospesi, dove il disegno diventa mezzo privilegiato per esplorare l’infinito, la memoria e la trasformazione urbana.

Dalla città alla Casa: architettura come gesto poetico

Una sezione della mostra è dedicata all’architettura, intesa come spazio poetico e intimo. Franz Prati propone saggi disegnati in cui la Casa diventa laboratorio di riflessione sul vivere e sul costruire. Le fondamenta, visibili solo a chi sa leggere il segno, si intrecciano con l’essenza dello spazio domestico.

Il paesaggio come teatro della memoria

Nelle sale successive, l’architettura si fa frammento e dialoga con la scultura, generando ambienti metafisici e visioni oniriche. Il paesaggio emerge come scenografia ideale di un “Granteatro”, dove la pianta di una città sognata e incompiuta orienta lo spettatore in un continuo viaggio tra sogno e ricordo.

Il viaggio tra le forme del classico e l’acqua come soglia

Un ambiente raccolto ospita la “camera delle meraviglie” dell’autore: un’esplorazione delle forme classiche, mai rigide, sempre sospese tra generi e suggestioni. Nella sala finale il tema del viaggio si fa centrale: l’acqua diventa protagonista di paesaggi immaginari, dove l’architettura è comprimaria e il ricordo si mescola all’utopia.

Eventi collaterali e visita guidata con l’artista

Oltre alla mostra, giovedì 22 maggio alle 15.00, Franz Prati accompagnerà il pubblico in una visita guidata attraverso le sue opere. Il giorno successivo, venerdì 23 maggio alle 17.00, il Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale ospiterà una conferenza a cura della Fondazione Ordine Architetti di Genova, con Laura Andreini, Guglielmo Bilancioni, Valter Scelsi e Antonio Schiavo.

Informazioni utili per la visita

La mostra è visitabile a PRIMO PIANO di Palazzo Grillo, in vico alla Chiesa delle Vigne 18R a Genova, dal 6 maggio al 5 giugno 2025. Gli orari di apertura sono: giovedì e venerdì dalle 16 alle 20; sabato e domenica dalle 14 alle 20. L’ingresso è libero.

Chi è Franz Prati

Architetto, pittore e docente, Franz Prati si forma a Venezia e si stabilisce a Roma negli anni Settanta. La sua attività, premiata in Italia e all’estero, si muove tra progetto, scenografia e disegno. Ha insegnato in diverse università italiane, tra cui Genova, dove ha diretto il Dipartimento di Progettazione Architettonica. Le sue opere sono presenti in collezioni prestigiose, dal Centre Pompidou al MAXXI, e continuano a esplorare la relazione tra architettura, memoria e arte.

