Frane nel Ponente genovese: ritardi fino a 100 minuti dei treni, casello Pegli chiuso

Allerta meteo arancione a Genova. I problemi principali riguardano la viabilità sia autostradale, con il casello della A10 di Genova Pegli chiuso, sia ferroviaria, con cancellazioni e ritardi fino a 100 minuti sulla tratta tra Savona e Genova. Amt ha segnalato interruzioni o deviazioni per le linee 1, 63 e 7.

È stata disposta la chiusura di tutte le scuole da Voltri a Cornigliano (Borzoli e Coronata comprese).

Stamane in città i vigili del fuoco hanno effettuato circa 30 interventi per allagamenti, alberi caduti, box e scantinati allagati.

Le zone più critiche in cui si sono verificate anche piccole frane sono Bolzaneto, Campomorone, Pontedecimo, Prà e Multedo. Nel centro città la situazione è meno problematica.

La notte scorsa a Multedo sono stati chiusi i sottopassi, dall’Aurelia a via Pacoret de Saint Bon. A San Quirico il traffico è stato deviato sul ponte Barbieri. Allagato anche corso Perrone.

A Pegli sono caduti in sei ore 176 millimetri di acqua, con la massima cumulata oraria di 81,4 millimetri intorno alle 5.

La forte ondata di maltempo che sta insistendo sul Ponente genovese ha portato ad alcuni smottamenti e frane. In un tratto del Comune di Arenzano la statale Aurelia è provvisoriamente chiusa per allagamento: in via Manni si è aperta una voragine nella strada.

Sulla strada statale 456 ‘del Turchino’ il traffico è provvisoriamente bloccato nel Comune di Mele per una frana caduta sulla strada.

Frana anche lungo la strada dell’Acquasanta nelle alture di Voltri.

L’ondata di maltempo non sta procurando, al momento, particolari danni nel Levante ligure, dove comunque permane l’allerta arancione. Nel Tigullio mare mosso ma sotto controllo, vento sostenuto, pioggia moderata. Stessa situazione nello spezzino, dove piove moderatamente.

In provincia di Savona il nubifragio che si è concentrato sul Ponente genovese ha interessato marginalmente Varazze, dove si è registrato qualche intervento dei VVF per scantinati allagati. Per il resto la situazione al momento è sotto controllo.