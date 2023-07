Formula 1, nella prossima stagione ben 24 gare

Domenicali: Stagione entusiasmante e giusto equilibrio tra gare tradizionali e sedi nuove

Il Campionato mondiale di Formula 1 o meglio, il FIA Formula One World Championship, organizzato dalla Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), ha pubblicato il calendario delle gare della prossima stagione.

Per le due prime gare della stagione in Bahrain e in Arabia Saudita, il Gran Premio si svolgerà di sabato.

La decisione è stata presa per il Ramadan.

Formula 1, Domenicali: 24 gare per una stagione entusiasmante

“Sono lieto di annunciare il calendario 2024 con 24 gare che offriranno una stagione entusiasmante per i nostri fan in tutto il mondo.” Queste le parole di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group.

“C’è un enorme interesse e una continua domanda – ha poi aggiunto – per la Formula 1, e credo che questo calendario raggiunga il giusto equilibrio tra gare tradizionali e sedi nuove ed esistenti.”

“Voglio ringraziare tutti i promotori e i partner per il loro supporto e impegno per raggiungere questo grande programma.

Il nostro viaggio verso un calendario più sostenibile continuerà nei prossimi anni mentre semplifichiamo ulteriormente le operazioni come parte del nostro impegno Net Zero 2030. Abbiamo molte gare da aspettarci nel 2023, incluso il Gran Premio inaugurale di Las Vegas, e i nostri fan possono aspettarsi più entusiasmo la prossima stagione.”

Formula 1, Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: Vogliamo rendere lo spettacolo globale della Formula 1 più efficiente

“Il calendario previsto per il 2024 del FIA Formula One World Championship, che è stato approvato dai membri del Motor Sport Council, dimostra alcuni passi importanti verso i nostri obiettivi condivisi”, ha aggiunto Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA.

“Vogliamo rendere lo spettacolo globale della Formula 1 più efficiente. In termini di sostenibilità ambientale e più gestibile per il personale viaggiante che dedica tanto del proprio tempo al nostro sport.

Stefano Domenicali e il suo team hanno fatto un ottimo lavoro sia per introdurre nuove ed entusiasmanti sedi nei mercati emergenti per la Formula 1, sia per rimanere fedeli alla lunga e notevole eredità di questo sport.”

“Ogni gara – ha poi concluso – può avvenire solo grazie alla collaborazione tra FIA, FOM, i promotori e le ASN ospitanti che riuniscono le migliaia di marescialli volontari e personale di supporto in modo che possiamo andare a correre, e mentre avanziamo verso il futuro si deve garantire che le nostre priorità crescano e si sviluppino con le esigenze della società. Ciò che è meglio per il nostro sport, i nostri tifosi e il nostro ambiente”.

