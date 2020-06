Formula 1: Leclerc e Vettel tornano in pista

Dopo il calcio anche la Formula 1 riprende l’attività in vista del Mondiale ormai prossimo.

Per la prima volta dopo il lockdown, i piloti della Ferrari torneranno a guidare una monoposto a Fiorano, presumibilmente nella settimana che inizia lunedì 8 giugno. Come spiega Roberto Chinchero, Sebastian Vettel e Charles Leclerc avranno a disposizione da regolamento una macchina che deve necessariamente risalire ad almeno due stagioni fa. Nello specifico, avranno tra le mani una SF71H per una giornata di lavoro. Dopo tante gare virtuali (soprattutto per Leclerc, appassionato di esports), adesso è tempo di tornare in pista su un circuito speciale come Fiorano, anche per testare la preparazione fisica e riprovare le vecchie sensazioni con un volante reale tra le mani. Non solo. Sarà anche l’occasione per tutto il team di sperimentare le nuove procedure anti-Covid introdotte dalla FIA per il comportamento nei box ed in pit-lane, in vista del Mondiale che scatterà il 5 luglio