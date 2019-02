Football americano, Red Jackets Sarzana al via del campionato

Nuovamente ai nastri di partenza i Red Jackets Sarzana. Il campionato nazionale di football americano di 2. Divisione della Fidaf, la Federazione Italiana di American Football, li vede inclusi nel duro Girone C in cui tanto i “Reds” debuttano (domenica prossima 24/2 al “Gentili” di Roma) ospiti di quei Pretoriani capitolini che l’anno scorso giocarono il Silver Bowl contro i vittoriosi Warriors Bologna.

Ma anche gli altri componenti il raggruppamento non sono molto da meno: nel 2018 sia gli Hogs Reggio Emilia, che i Vipers Modena sono giunti ai playoff.

Mentre i Braves Bologna molto probabilmente non vedono l’ora di arrivarci.

Questo comunque il calendario dei sarzanesi dopo la prima giornata: 3/3 Red Jackets-Hogs, 17/3 Vipers-Red Jackets, 24/3 Red Jackets-Braves, 28/4 Red Jackets-Pretoriani, 4/5 Hogs-Red Jackets, 12/5 Red Jackets-Vipers, 18/5 Braves-Red Jackets.

Per la cronaca l’ 8 e il 9 Giugno i “wild card games”, il 15 e 16 i quarti di finale, il 22 e 23 le semifinali e il 7 Luglio il Silver Bowl che è la “finalissima”…ma ora magari non corriamo troppo, i rosso-argento sono squadra assai giovane che oggi non coltiva altra ambizione, se non quella di migliorarsi con costanza di giorno in giorno.

Inoltre a proposito di gioventù i Red Jackets intendono partecipare al campionato Under 17 di flag-football. Trattasi di una versione “addolcita” di questo sport che, in luogo del placcaggio, prevede lo strappo dai pantaloni di un fazzoletto che sarebbe appunto il “flag”.

Il resto dell’attività “verde” dei “Reds”, che parte dai dieci anni d’età, è prevista nel secondo semestre dell’anno.

A ogni modo il reclutamento alla Bradia non cessa mai, non è un caso che l’ 80% dei giocatori dell’attuale “roster” della prima squadra rosso-argento sia “under 25”, si tratta di una delle più giovani della divisione.