Foggia-Entella 1-0, primo round play off ai pugliesi

Beffa per l’Entella, allo Zaccheria è 1-0 per il Foggia nell’andata dei play off di Serie C.

Parte subito a mille la gara dello Zaccheria, Merkaj dopo 2 minuti viene servito sul limite del fuorigioco, stop impreciso del 33 che permette a Dalmasso di raccogliere la sfera disinnescando l’opportunità biancoceleste.

Al 7’ Petermann prova a sorprendere Borra da fuori, bravo il portiere biancoceleste a rispondere presente.

È lo stesso Petermann a riprovarci 1 minuto dopo, palla alle stelle.

Minuto 20, calcio d’angolo che pesca Coppolaro, soluzione area che sfiora il palo.

Al 27’ occasione per i padroni di casa, Di Pasquale alza sopra la traversa da buona posizione.

La risposta, sempre con la testa, è di Dessena, il numero 7 tutto solo non riesce a imprimere forza e precisione al pallone.

Trema l’Entella qualche minuto dopo, Barlocco non riesce a spazzare e per poco non trova un clamoroso autogol.

Riparte forte l’Entella nella seconda frazione, Schenetti va più volte al tiro non trovando però la via della rete.

Al 53’ Borra si supera su un colpo di testa ravvicinato di Curcio.

Morosini appena entrato prova a sorprendere Dalmasso, destro che fa la barba al palo.

Spingono i rossoneri alla ricerca del vantaggio, all’86’ Borra si oppone in corner alla conclusione di Garofalo.

Il Foggia passa al 90’, calcio d’angolo che Curcio stoppa con un po’ di fortuna, conclusione violenta e pugliesi avanti 1-0.

Non c’è tempo per la reazione chiavarese, la squadra di Volpe rischia anche la beffa al 94’, ma Girasole mette largo con la testa.

Al Foggia il primo round di questi play off, il ritorno si giocherà giovedì al Comunale di Chiavari.