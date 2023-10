Ieri i carabinieri di Genova, durante un controllo nel centro commerciale Fiumara a Sampierdarena, hanno denunciato in stato di libertà per cessione di sostanze stupefacenti aggravata in concorso 3 minorenni egiziani, ospiti di comunità cittadine.

I minorenni nordafricani sono stati individuati a seguito di una cessione di hashish a un loro giovane connazionale.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di ulteriori 15 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Nel corso delle operazioni di controllo, un quarto egiziano, minorenne, si è scagliato contro i carabinieri provocando lesioni a uno dei militari. Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.