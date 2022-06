Fiumara, arriva a sorpresa il fenomeno da record Jujutsu Kaisen. Il 2022 degli Anime in programma nel Circuito UCI si arricchisce

Fiumara, arriva a sorpresa il fenomeno da record Jujutsu Kaisen, tratto dal manga di Gege Akutami che in Giappone ha incassato oltre 100 milioni.

Tutti gli appassionati che acquisteranno online il biglietto per le proiezioni che si svolgeranno dal 9 al 12 giugno nelle multisala UCI Cinemas riceveranno in omaggio la cartolina del film.

Milano, 30 maggio 2022 – Sbarca nelle multisala UCI Cinemas un lungometraggio imperdibile per i fan degli anime. Dal 9 giugno la Stagione 2022 degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e Crunchyroll, si arricchisce con il fuori programma Jujutsu Kaisen 0 – The Movie, uno degli anime che ha ottenuto gli incassi maggiori di sempre in Giappone (con oltre 100 milioni) e nel mondo intero, prodotto dallo studio di animazione MAPPA e diretto da Sung Hoo Park.

Tratto dal manga scritto e disegnato da Gege Akutami, Jujutsu Kaisen 0 – The Movie è un film mastodontico che in Giappone è uno dei 50 film con i più alti incassi di sempre. Per l’occasione UCI Cinemas farà un regalo speciale a tutti gli appassionati che acquisteranno online il biglietto per assistere alle proiezioni in programma dal 9 al 12 giugno nel Circuito UCI: una cartolina da collezione dedicata a Jujutsu Kaisen 0 – The Movie da ritirare direttamente al cinema.

Protagonista del film è Yuta Okkotsu che, da bambino, ha perso la sua migliore amica, Rika, uccisa in un incidente d’auto davanti ai suoi occhi. I due si erano promessi amore eterno così, dopo l’incidente, Rika è diventata una maledizione, mentre Yuta ha iniziato a desiderare la morte. È in questo momento della storia che fa la sua comparsa lo stregone Satoru Gojo, che accoglie Yuta all’istituto di arti occulte.

Qui, Yuta fa la conoscenza di Maki Zen’in, Toge Inumaki e Panda, compagni di classe che lo aiuteranno a trovare la giusta determinazione per ritrovare fiducia in sé stesso e spezzare la maledizione di Rika. Un giorno, però, il malvagio stregone nero Suguru Geto, espulso dall’istituto per aver massacrato dei civili senza poteri, fa la sua comparsa di fronte a Yuta e ai suoi nuovi amici. Deciso a creare un paradiso solo per gli stregoni, Geto scatena a Shinjuku e a Kyoto un migliaio di maledizioni per sterminare i senza poteri. Riuscirà Yuta a fermarlo? E riuscirà a spezzare per sempre la maledizione di Rika?

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari.

Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 41 cinema, per un totale di 419 schermi.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.