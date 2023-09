Fiumara, 19enne stuprata da coetaneo conosciuto sui social: indagini della Polizia

Una 19enne ieri si è rivolta ai sanitari del Pronto soccorso del Galliera denunciando una violenza sessuale nei pressi della Fiumara.

Lo stupro sarebbe avvenuto alcuni giorni fa nei pressi dei giardini del centro commerciale Fiumara di Genova Sampierdarena, dove la giovane sarebbe stata attirata da un coetaneo appena conosciuto sui social network per il primo incontro.

Non è ancora chiaro se i due abbiano consumato della droga, ma la 19enne ha spiegato di essere stata trascinata in un luogo isolato e sessualmente violentata dal coetaneo.

I segni della violenza sessuale sarebbero stati accertati dai medici del Galliera che hanno chiamato la Polizia.

La giovane avrebbe quindi fornito ai poliziotti un identikit dell’aggressore.

Al vaglio della Polizia anche le telecamere della zona, anche se la denuncia è arrivata alcuni giorni dopo i fatti e le immagini di videosorveglianza della Fiumara potrebbero essere state nel frattempo sovrascritte.

Due giorni fa sempre al Galliera una 30enne aveva denunciato di essere stata stuprata dal suo ex fidanzato, un ventenne marocchino, che al momento è stato soltanto denunciato in stato di libertà dai carabinieri. In questo caso, gli investigatori stanno indagando per trovare ulteriori riscontri sui fatti riferiti dalla 30enne.

