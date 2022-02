Fisi, Cobas e Sol dichiarano sciopero generale nazionale di 48 ore

La Sol, Cobas e Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, proclamano lo sciopero nazionale di 48 ore di tutti i settori pubblici e privati, dalle ore 00.01 di martedì 15 alle ore 23.59 di mercoledì 16 febbraio 2022.

Oggi martedì 15 febbraio sarà un giornata di disagi a causa dello sciopero nazionale e generale proclamato dalle sigle Sol Cobas e Fisi. La manifestazione, riportato sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dedicato agli scioperi, durerà 48 ore e riguarderà tutti i settori: dalla scuola alla sanità fino ai mezzi di trasporto.

Un’altra agitazione è prevista per venerdì 25 febbraio. In questa data sarà maggiore il rischio per il trasporto pubblico locale, perché lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Fast Confsal, ovvero tutte le sigle più rappresentative. Per cui potrebbe registrarsi una paralisi del sistema dei trasporti.

Sanità: ASL 3 Genova

Si ferma anche la sanità ma saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Restano aperti i Pronto Soccorso e i servizi che riguardano problemi non-differibili di salute dei cittadini ricoverati e non. Tra i servizi minimi essenziali rientrano anche quelli di assistenza domiciliare e la vigilanza veterinaria.

L’ ASL 3 Genova: l’ azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Trasporti

Sul sito del Ministero Trasporti si legge che scioperano anche i mezzi pubblici: fermo per un ora dalle 2 alle 3 di martedì 15 febbraio il personale mobile della società Trenitalia Dpr Trentino Alto Adige. Oltre allo stop di 48 ore dalle 00.01 del 15 alle 23.59 del 16 febbraio per il personale Tpl per l’intero turno, il personale aereo, quello ferroviario (orari garantiti Trenitalia) e i taxi. Potrebbero esserci difficoltà anche per viaggiare con metro, bus, trami e treni compresi Trenord. Al momento, in Lombardia, sia Atm che Trenord non hanno fornito ulteriori dettagli a riguardo sui propri portali dedicati alla comunicazione con i passeggeri.

Scuola

Le Amministrazioni, ha precisato il Ministero dell’Istruzione, dovranno rendere pubblico in modo tempestivo il numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero nonché la durata della stesso e la misura delle trattenute effettuate per coloro che parteciperanno. ABov