Fiorentina-Samp, Ranieri: Abbiamo bisogno di fare punti

La Sampdoria va a caccia di punti, i primi della stagione. Dopo le due sconfitte consecutive con Juventus e Benevento, i blucerchiati si apprestano ad affrontare al “Franchi” la Fiorentina.

«Non abbiamo ancora punti in classifica e ne abbiamo assoluto bisogno – afferma Claudio Ranieri dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Andremo ad affrontare una squadra che si è rinforzata molto e che ha fatto molto bene nelle prime due giornate ma noi andremo a fare la nostra partita con il piglio giusto, con la voglia di dimostrare che non siamo quelli che hanno iniziato il campionato».

Avversario. «La Fiorentina è un avversario difficile, con un potenziale offensivo immenso – sottolinea il tecnico -. Potrebbe mancare Ribery ma la formazione di Iachini è costruita bene. Starà a noi essere attenti per svolgere il nostro gioco, come sappiamo. Dobbiamo mettere sempre al primo posto gli obiettivi della squadra».

Mercato. La chiusura è sulla sessione trasferimenti ancora aperta. «In questo calciomercato sono entrati Antonio Candreva e Keita Balde, che per il momento però non ho a disposizione – spiega Ranieri -. Qualcuno ancora arriverà e qualche altro andrà via ma per fortuna il mercato sta finendo: dovrò valutare sempre bene tutti gli aspetti quando faccio la formazione per cercare di mandare in campo quei calciatori che mi assicurino sempre il cento per cento delle loro potenzialità».