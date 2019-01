Fiorentina-Samp 3-3, punto di carattere per l’Europa

Partita pazza al Franchi dove la Samp trova i un punto in uno scontro diretto per l’Europa contro la Fiorentina padrona di casa.

Viola che parte fortissimo e dopo ‘34 passa in vantaggio grazie ad un capolavoro dell’ex Muriel che si incunea in mezzo a due avversari e con un tocco leggero di mancino trafigge Audero. Cinque minuti dopo però Fernandes entra in ritardo e si becca il secondo giallo venendo espulso da Di Bello, episodio che cambia il match.

Sullo scadere il Doria trova il pari: Ramírez tira una punizione magistrale che sbatte sul palo e finisce in rete.

Nella ripresa il Doria prova a fare la partita e prende coraggio sbilanciandosi. Proprio in un’occasione simile Muriel scappa in contropiede e dopo un cost to cost con Muriel segna sul secondo palo.

Sembra tutto finito ma negli ultimi dieci minuti sale in cattedra l’ex Quagliarella. All’81 Gerson fa un fallo di mano in area e Di Bello concede il rigore: Quaglia tira alto centrale e pareggia i conti. Quattro minuti dopo il capolavoro: corpo a corpo con un difensore Viola e tiro a incrociare che beffa il portiere ospite.

Quando tutto sembra finito arriva la beffa finale con Pezzella che sbuca sul secondo palo e insacca per un punto che alla fine accontenta tutti.