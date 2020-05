Fino al 30 maggio le segnalazioni per il Premio Bontà

A nome dell’Associazione don Nando Negri Onlus, si informa che, in conseguenza dei disagi provocati dall’emergenza sanitaria Covid-19, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che promuove l’undicesima edizione del Premio Bontà “don Nando Negri”, ha prorogato al 30 maggio 2020 la scadenza per la presentazione delle segnalazioni.

Il Premio Bontà don Nando Negri consiste in un riconoscimento non in denaro da “assegnare ad una persona che, tendendo le braccia agli altri, ha saputo essere strumento di aiuto per i più deboli e i più bisognosi, caratteristica che fu propria di don Nando.”

La consegna ufficiale del premio, prevista per sabato 11 luglio 2020 a Cogorno in occasione del 14° Ad-Dio a don Nando (la celebrazione dell’anniversario della scomparsa del fondatore del Villaggio del Ragazzo, avverrà non appena le disposizioni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 lo permetteranno.

L’Associazione sottolinea che tutti possono inviare segnalazioni di persone meritevoli, anche di quelle che, già indicate negli scorsi anni, non sono state scelte.

Le segnalazioni di persone meritevoli anche già indicate negli scorsi anni ma che non sono state scelte, dovranno pervenire entro il 30 maggio 2020 in forma scritta e controfirmata all’indirizzo:

Associazione “Don Nando Negri – Onlus”

Via IV Novembre 115 – 16030 Cogorno (Ge)

oppure all’indirizzo di posta elettronica: donnandonegrionlus@villaggio.org