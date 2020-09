Finitura del Ponte San Giorgio: carreggiate chiuse per due notti

A partire da domani, lunedì 7 settembre scatteranno alcuni lavori di rifinitura che causeranno, soprattutto nelle ore notturne, chiusure parziali e riduzioni di corsie sul Ponte Genova San Giorgio. A comunicarlo è la stessa struttura commissariale.

In particolare verranno effettuati degli interventi, già previsti in fase progettuale, riguardanti il manto stradale.

Verrà effettuato il cosiddetto “grip road”, utile ad ottimizzare l’aderenza del tappeto di usura. Tale intervento avverrà effettuato con due mezzi idonei ed un compattatore ed avviene a distanza di circa un mese dopo che, con il passaggio delle auto è stato possibile effettuare la “gommatura” del primo strato di asfalto. In pratica le prime due macchine spargeranno una graniglia di bauxite ed una resina polimerica, mentre il compattatore finirà il lavoro.

I lavori verranno effettuati con il minore impatto possibile per il traffico, sfruttando la terza corsia di emergenza del ponte ed utilizzando la temporanea chiusura di una carreggiata di marcia, in modo alternato.

La chiusura di una carreggiata sarà limitata a due notti. Lunedì 7 toccherà alla carreggiata ovest in direzione Ventimiglia, mentre mercoledì 9, sarà la volta della carreggiata est, in direzione Genova.

Verrà effettuata anche una parziale chiusura della corsia di marcia lenta in carreggiata est, in direzione Genova, anche di giorno, fino al 14 settembre, anche per l’installazione di barriere fonoassorbenti in uscita dalla galleria di Coronata e l’installazione di barriere stradali in sostituzione dei new jersey attuali.