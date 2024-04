Finale di stagione ricco di eventi ad Artesina

Artesina si prepara per vivere un grande finale di stagione all’insegna dell’amore per la neve e per la montagna. Impianti e collegamenti aperti con Prato Nevoso sino a domenica 14 aprile per la stazione cuneese, con possibilità di vivere l’emozione di due importanti manifestazioni nella giornata di domani.

Il Giganturra è la competizione goliardica in stile vintage aperta a tutti. In un’atmosfera assolutamente festosa, con dj set, intrattenimento e ottima cucina, i partecipanti si sfideranno in un gigante lungo le piste della Turra. Abbigliamento e attrezzatura degli anni 70 e 80 saranno determinanti per decretare i vincitori nelle varie categorie in gara. Oltre ai premi gara verrà sorteggiato uno stagionale Mondole Ski valido per l’inverno 2024/2025, un paio di sci offerti dalla ditta Siccardi Sport e un week end in hotel. Inoltre attrezzatura e altre sorprese costituiranno il ricco montepremi della giornata.

Da Artesina, alle 18 sempre domani parte la ventesima Mondolè Skimarathon. Ad Artesina sarà anche l’arrivo. La formula sarà quella di squadra a coppie e da segnalare, lungo il percorso, la “Cima Coppi” rappresentata da Cima della Turra. La gara clou del circuito è costantemente cresciuta ed affermata regalando emozioni ed orgoglio sia agli atleti che agli organizzatori: lo Sci Club Tre Rifugi. Le recenti nevicate rendono congeniale l’intero percorso al fine di vivere una serata davvero spettacolare.

Ottimo l’afflusso dei turisti e degli studenti nelle ultime due settimane, in particolare dall’Inghilterra. Alberghi pieni, pertanto, sia ad Artesina che in vallata.

Domenica tradizionale appuntamento con la “Piazza in Musica”, allietata dai balli di Pinky, il coniglio rosa di Artesina, pronto a scatenarsi nella “Baby Dance” con i più piccini.

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174242200.