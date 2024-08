FestivAlContrario, a Zuccarello spettacolo per bambini: Gallo Galileo alla Riscossa

Il 5 agosto, il festival si sposterà a Zuccarello per un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie: lo spettacolo di teatro-canzone “Gallo Galileo alla Riscossa”. L’appuntamento è alle ore 21.00 in Piazza IV Novembre.

“Gallo Galileo alla Riscossa” offre un’esperienza coinvolgente con canzoni, fiabe sonore e filastrocche musicate. La performance dal vivo vede protagonisti Pier Mario Giovannone, Eugenia Amisano e l’organetto di Filippo Gambetta.

Il cuore dello spettacolo è la storia di Gallo Galileo, un galletto che finisce in tribunale per essersi opposto all’ora legale. Come Galileo Galilei, Gallo Galileo difende le ragioni del sole, simboleggiando la libertà di pensiero e la disobbedienza civile.

Il programma include anche la fiaba civile “Piazza Pizza”, che narra la storia di una piazza venduta a fette da un assessore avventato. I bambini, attraverso una pacifica protesta, salvano la piazza e prevengono il suo depredamento, offrendo una riflessione giocosa sulla privatizzazione dei beni comuni.

Il gran finale dello spettacolo presenta un brano allegorico sul mondo contemporaneo, con animali simbolici che viaggiano e interagiscono in vari luoghi. I bambini avranno l’opportunità di diventare protagonisti dello show, insieme agli artisti.

Per il calendario completo del FestivAlContrario e per informazioni su biglietti e prenotazioni, visita il sito ufficiale www.festivalcontrario.com.