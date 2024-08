Festivalcontrario 2024: successo straordinario con presenze aumentate del 40%

La quarta edizione di Festivalcontrario 2024, dedicata alle “Altre Terre”, si è conclusa con un successo senza precedenti, diventando un punto di riferimento culturale per il territorio.

Il festival, che si è svolto dal 13 luglio al 20 agosto a Castelvecchio di Rocca Barbena e nei borghi della Val Neva, ha registrato un incremento del 40% nelle presenze e nelle vendite dei biglietti rispetto alle edizioni precedenti.

Eventi sold out e risonanza mediatica

«Quasi tutti gli spettacoli hanno registrato il tutto esaurito, segno di un interesse crescente da parte del pubblico – commentano le direttrici artistiche Vera Marenco e Manuela Litro –. Il festival ha ottenuto una grande risonanza mediatica, con una copertura estesa sia da parte dei media nazionali che locali. L’aumento dell’interesse delle istituzioni e il coinvolgimento della comunità di Castelvecchio di Rocca Barbena confermano che Festivalcontrario è ormai un riferimento culturale per il territorio».

Tra le stelle con Giovanni Covone: un viaggio nell’universo

Uno dei momenti più significativi è stata la residenza dell’astrofisico Giovanni Covone, che ha guidato il pubblico in una riflessione sull’esistenza di “altre terre”, inaugurando nuove prospettive sull’universo. Covone, professore associato di astrofisica e cosmologia all’Università Federico II di Napoli e autore del libro “Altre terre”, vincitore del Premio Asimov 2024, ha offerto un’esperienza unica esplorando l’immensità del cielo e i misteri dell’universo.

Programma musicale ricco di emozioni

Il programma musicale di Festivalcontrario 2024 è stato ricco e variegato, con la partecipazione di artisti del calibro di Tazenda, Cluster, Fabrizio Bosso e Julian Olivier Mazzariello, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Peppe Voltarelli, Anaïs Drago, Valentina Scheldhofen Ciardelli, Riccardo Angelo Strano, e molti altri.

«Artisti straordinari dal punto di vista professionale, ma anche persone meravigliose con cui condividere momenti preziosi prima e dopo gli spettacoli», conferma lo staff del festival.

Esperienze e nuove location: un valore aggiunto per il territorio

La novità delle experience, che ha visto l’intrecciarsi di visite a luoghi e aziende del territorio con momenti musicali, ha riscosso un enorme successo.

L’inclusione di nuove location intorno alla Val Neva, estendendo il festival fino al basso Piemonte, ha rappresentato un valore aggiunto, contribuendo alla crescita dell’interesse da parte del pubblico e offrendo un’importante risorsa per le imprese locali.

Dati di successo: oltre 1,5 milioni di visualizzazioni sui social

I numeri parlano chiaro: Festivalcontrario 2024 ha registrato circa 1.570.000 visualizzazioni sui canali social e decine di migliaia di accessi al sito web, un dato che testimonia l’interesse crescente e la curiosità del pubblico verso questo evento unico nel suo genere.

Verso l’edizione 2025: il lavoro continua

«Siamo già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a coinvolgere, sorprendere e incantare il nostro affezionato pubblico – confermano le direttrici artistiche Vera Marenco e Manuela Litro –. Il festival non finisce, ma continuerà sul territorio anche nei mesi autunnali con attività preparatorie, tra cui il lancio di una call for ideas dedicata alla figura di Bastian Contrario. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa edizione, ogni singolo contributo è stato determinante!».

Festivalcontrario 2024: un progetto di Associazione Musicaround ETS

Festivalcontrario 2024 è un progetto realizzato dall’Associazione Musicaround ETS in partenariato con i comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena e Zuccarello, la Pro Loco Erli Val Neva, l’Associazione Antiche Vie del Sale e la Fondazione Oddi.