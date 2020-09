Festival Musicale del Mediterraneo venerdì 4 al Ducale

Secondo appuntamento, venerdì 4 alle 20 al Ducale, Salone del Maggior Consiglio con le voci delle, Black Voice Matter from UK

Creata nel 1987 dal suo direttore musicale Carol Pemberton, la vocal ensemble Black Voices è formata da cinque carismatiche donne londinesi che incanteranno il pubblico con la bellezza delle loro voci calde e limpide, gli arrangiamenti particolari e suggestivi delle loro canzoni, il fascino e la magica atmosfera che riescono a creare durante i loro spettacoli. Le Black Voices si impegnano a celebrare, attraverso il canto, le proprie origini e le tradizioni orali patrimonio dell’Africa, dei Caraibi e inglesi.

La loro musica trascende ogni distinzione di sesso, razza, credo religioso ed età. Nel corso della loro carriera le Black Voices hanno costantemente fornito prestazioni straordinarie con una personalissima miscela di anima e ispirazione armonica. L’ensemble si esibì ad esempio per Papa Giovanni Paolo II e davanti a Nelson Mandela al Royal Albert Hall. Il loro repertorio comprende spirituals, canti tradizionali dell’Africa, dei Caraibi oltre che canzoni popolari inglesi, jazz, gospel, pop e reggae in una fusione di stili contemporanei e classici.

Viaggiando per il mondo con il loro suono distintivo, le armonie e la straordinaria presenza scenica, sono anche apparse con i giganti dell’industria musicale tra cui Nina Simone, Miriam Makeba, Ray Charles, Hugh Masekela e Take 6. In qualità di musiciste professioniste e di studiose le Black Voices intraprendono anche programmi educativi e di sensibilizzazione dalla loro base di studio a Birmingham, West Midllands e in tutto il Regno Unito. Dal 1989, la compagnia ha condotto seminari di educazione musicale molto popolari sulla performance e sulla storia della tradizione orale nera presso la Dartington Summer School di fama internazionale.

Il 2014 è un altro anno entusiasmante per Black Voices con tour in Europa, Medio Oriente e Australia. Ora partecipano al Festival del Mediterraneo cogliendo in pieno i punti fondanti della kermesse che unisce le culture e i popoli attraverso la musica.

LA CITAZIONE:

‘Black Voices fonde con successo le melodie dell’Europa e i ritmi dell’Africa che abbattono le barriere. La mia prima esperienza con Black Voices ha riacceso lo spirito dei miei antenati. Lunga vita a queste donne positive con le loro bellissime voci nere ‘

Jackie Guy , coreografo / direttore artistico – Harder They Come

Carol Pemberton voce, Shereece Storrod voce, Sandra Francis voce, Evon Nelson voce e Celia Anderson voce.