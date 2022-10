Festival FEF, fine settimana con le donne dell’Orlando Furioso a Sampierdarena per i Rolli Days

Conto alla rovescia per lo spettacolo a episodi tratto da l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto “Angelica, Olimpia, Bradamante…e le altre”, che fa parte del Festival dell’Eccellenza al Femminile 2022, dove la nostra Agenzia è “Media Partner”.

Il 15 e 16 ottobre dalle ore 16 per i Rolli Days a Sampierdarena, Villa Spinola di San Pietro, Villa Imperiale Scassi si terrà infatti lo spettacolo incentrato sulle “donne dell’Orlando Furioso” con produzione Schegge di Mediterraneo /FEF; progetto e regia a cura di Consuelo Barilari.

Lo spettacolo in 8 episodi, ambientato nei Palazzi dei Rolli di Sampierdarena, vede come interpreti 16 giovani attori under 30, neo diplomati nelle Accademie di tutta Italia, selezionati con audizioni tenute al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il 14 – 15 maggio e 1 – 2 giugno 2022.

Il percorso di spettacolarizzazione completo attraverso il fil rouge delle vicende dei personaggi femminili, prevede la messa in scena di 13 episodi in versi tratti dai Canti del poema di Ludovico Ariosto, ognuno della durata di 30 min. circa, ispirati nella cifra stilistica e nel decor alle illustrazioni e ai cartoons di Emanuele Luzzati.

I primi 8 episodi che verranno rappresentati per i Rolli Days sono stati rappresentati nell’estate 2022 nei mesi di luglio e agosto, site specific, nella Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) dove l’Ariosto fu governatore per gli Estensi e nella Rocca Estense di Camporgiano, nell’ambito di Terre Furiose, la kermesse d’iniziative per le celebrazioni del cinquecentenario dell’Ariosto Governatore delle Garfagnana.

Il 23 e 24 settembre 2022 sul Palcoscenico del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) gli 8 episodi sono stati messi in scena in un’unica rappresentazione, in due serate ognuna di 4 diversi episodi, con una struttura drammaturgica a cornice e con un riassunto delle vicende precedenti per ogni episodio.

Gli spettacoli sono stati preparati in laboratori/residenze teatrali en plein air nei boschi dell’Alta Garfagnana, terre dell’Ariosto.

FRANCO RICCIARDI