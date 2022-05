Festa delle Rose a Busalla, 11 e 12 giugno

Sabato 11 e domenica 12 giugno Busalla ospita la Festa delle Rose, giunta quest’anno alla XX edizione: un traguardo importante che la manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la locale Pro Loco, celebra con una veste grafica completamente rinnovata, a partire dal logo, e tante novità significative.

La Festa delle Rose 2022 sarà infatti il primo evento in assoluto a coinvolgere la Piccola Velocità, area che il Comune ha recentemente acquisito dalle Ferrovie dello Stato proprio con l’obiettivo di destinarla a spazio espositivo. Alla Piccola, in particolare, sarà allestita la nuova grande tensostruttura ospitante il Ristorante della Festa delle Rose, per la prima volta affidato ad un cuoco professionista – lo chef Filippo Zerollo dell’Osteria da Ninni, di Casella –, mentre nell’adiacente piazza Colombo troverà posto l’Antola Experience, innovativa struttura gonfiabile di aspetto simile ad un grande igloo verde, al cui interno si terranno dibattiti, presentazioni, laboratori e degustazioni. Tra i vari incontri in programma, da segnalare quello di sabato alle ore 11 con l’astronauta Franco Malerba su “La rosa che volò nello spazio”, ideale trait d’union con l’altro appuntamento clou dell’estate busallese, il Festival dello Spazio in programma quest’anno dal 30 giugno al 3 luglio a Villa Borzino.

La stessa Villa Borzino, insieme alla Piccola, rappresenta l’altra new entry tra le location della Festa delle Rose 2022: qui avranno luogo gli happening a cura dei Rosaspina, collettivo di giovani artisti genovesi, e le mostre “Di filo in fiore”, sulle tecniche di patchwork e quilting a cura del Gruppo Fili di Valle; “Giochi di Rose”, rassegna fotografica di Maura Di Stefano; e “Spine su tela”, esposizione delle opere pittoriche di Manuel Morgan Tallero. Inoltre, già nella serata di venerdì 10 giugno la villa ospiterà una messa in scena del “Decamerone” di Boccaccio che avrà per protagonisti un’ottantina di ragazzi delle scuole primarie e medie dell’Istituto comprensivo di Busalla.

A tutto ciò si aggiungeranno, naturalmente, la grande mostra-mercato di rose da sciroppo, rose e fiori da giardino, giardinaggio, piante officinali ed erbe aromatiche, prodotti tipici locali e d’artigianato, allestita lungo le vie principali del paese, accanto agli stand di street-food; e gli “Artigiani del gusto” in via San Giorgio, rassegna di prodotti tipici in collaborazione con Cna Liguria. Coinvolti nella manifestazione anche i commercianti del Civ Il Ninfeo, con le loro vetrine a tema ed il supporto alla caccia al tesoro organizzata sabato da GenovaDreams, che vedrà i più piccoli andare alla ricerca della rosa magica di Harry Potter.

In vent’anni, la Festa delle Rose ha avuto un ruolo determinante nell’affermazione e nel successivo consolidamento della coltivazione della Rosa da sciroppo della Valle Scrivia, suggellata dall’ottenimento del presidio Slow Food. «Quando tenemmo a battesimo la Festa, nel 2003, in tutta la vallata c’erano appena un paio di produttori a livello amatoriale – ricorda Fabrizio Fazzari, allora come oggi assessore al turismo e alla cultura del Comune di Busalla –. Oggi, invece, si contano una ventina di aziende consorziate all’Associazione Rose della Valle Scrivia, per una produzione di circa 10mila bottiglie di sciroppo di rose all’anno, e coinvolte, in sinergia con gli enti locali, in progetti di riqualificazione e promozione del territorio».

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Iat e la Pro Loco Busalla, cell. 345-0878438, oppure sugli account @festadellerose di Facebook e Instagram.

Dichiarazioni istituzionali

Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all’agricoltura e al marketing territoriale della Regione Liguria: «Celebrare queste rose, che danno vita al famoso sciroppo e regalano sentori unici a tante prelibatezze, dai canestrelli alle confetture, coinvolge tutto il territorio. Sostenere eventi come questo, che promuovono la conoscenza del luogo e le sue tradizioni, significa cercare di trasferire sempre più, attraverso azioni coordinate, antichi saperi e tutta la passione di chi vi si dedica con grande perizia. La “Festa delle Rose – Busalla è un fiore” simboleggia il lavoro di squadra tra soggetti pubblici, privati e il mondo produttivo, l’offerta ricettiva, agroalimentare, culturale e paesaggistica, coinvolgendo l’intera filiera e la comunità in un momento di gioiosa condivisione».

Gianni Berrino, assessore al turismo della Regione Liguria: «La Festa delle Rose compie 20 anni e per l’occasione allarga gli spazi espositivi, segno della grande richiesta della gente per questo tipo di manifestazioni. Sono convinto che la Festa delle Rose attirerà migliaia di visitatori a Busalla, vista anche la ricca agenda di eventi previsti dagli organizzatori. Sarà un’altra bella occasione per dimostrare come la Liguria non è attrattiva solo per le sue meravigliose Riviere ma anche per il suo splendido entroterra, che eventi come questo non fanno altro che valorizzare e promuovere al meglio».

XX Edizione

Festa delle Rose – Busalla è un fiore

Sciroppo di Rose, mercato dei prodotti tipici, giardinaggio, gastronomia ed eventi

Busalla (GE)

11-12 giugno 2022

Programma

Giovedì 9 giugno

Biblioteca Bertha Von Suttner (via Chiappa, 15 Busalla) – ore 21.00

Note di Rosa

Nell’ambito del progetto “Musica tra gli scaffali”, Giorgio Mentasti ci guida all’ascolto delle musiche ispirate alle rose – posti limitati, prenotazione tramite Whatsapp al numero 346 69722903

Venerdì 10 giugno

Ristorante della Festa delle Rose – area Piccola Velocità (adiacenze piazza Colombo) – ore 19.30

Inaugurazione della nuova struttura con annessa cucina di Pro Loco Busalla

con aperitivo alle rose e cuculli, a seguire cena con menù degustazione alla rosa a cura dello chef Filippo Zerollo dell’Osteria Ninni di Casella (25,00 euro tutto compreso) – intrattenimento musicale con Simone Busutti e Andrea Viotti (per prenotazioni, IAT Busalla 345 0878438) – a cura di Pro Loco Busalla

Parco di Villa Borzino – ore 21.00

A spasso nel meraviglioso mondo del Decamerone

Spettacolo teatrale a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Busalla del corso Teatrando s’impara, con la collaborazione di Laura Losio, Silvia Lavagnino, Agostina Ventura, Antonella Trovato, Francesca Crepaldi e Daniele Carollo

Sabato 11 giugno

ore 10,00 – Apertura stand – fino alle ore 22.00

» piazza Macciò – Le Antiche Rose della Valle Scrivia e i prodotti da loro derivati, le eccellenze enogastronomiche del territorio

» giardinetti di Largo Italia – Mercatino dell’artigianato

» via San Giorgio – Mercato dei prodotti di Liguria in collaborazione con CNA Liguria)

» via Veneto – Florovivaisti e giardinaggio

» piazza Genova e piazza Ferralasco – Mercatino di prodotti alimentari, florovivaismo, artigianato e street food

Villa Borzino – dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00

Di filo in fiore – mostra di patchwork a cura del Gruppo Fili di Valle

Giochi di Rose – mostra fotografica di Maura Di Stefano

Spine su tela – esposizione delle opere pittoriche di Manuel Morgan Tallero

Mani di Fata – seguire il filo di un’idea, attraverso i materiali e le tecniche per la realizzazione di un capo finito – Esposizione di lavori di piccolo artigianato a cura di Daniela Tasso con la collaborazione di Ivana Leone, Norma Perasso e Monica Biamonte

Antola Experience – piazza Colombo – ore 10.30

Inaugurazione della XX edizione della Festa delle Rose

Antola Experience – piazza Colombo – ore 10.30

#BusallacomeHogwarts alla #festadellerose

I professori di Hogwarts insegneranno Erbologia, Pozioni, Pietre Magiche e Animali spiriti guida… a tutti i Potterheads. Protagonista speciale sarà l’Antica Rosa della Valle Scrivia e i suoi magici poteri, con Pomona Sprite, Severus Piton, Minerva McGranitt, Sibilla Cooman, Mirtilla Malcontenta, Silente, Rita Skeeter, Tonks, Priscilla Corvonero e la temibile Bellatrix Lestrange.

a cura di Genova Dreams

Antola Experience – piazza Colombo – ore 11.00

La Rosa che volò nello Spazio

Incontro con Franco Malerba, primo astronauta italiano, estimatore delle Antiche Rose della Valle Scrivia e loro promotore… fino alla Stazione Spaziale Internazionale. Introduzione alla VI edizione del Festival dello Spazio, che quest’anno sarà dedicato al “cibo nello spazio”.

Ristorante della Festa delle Rose – area Piccola Velocità (adiacenze piazza Colombo) – ore 12.30

Apertura del Ristorante con il menu dell’Antica Rosa della Valle Scrivia

Antola Experience – piazza Colombo – ore 15.00

Parco dell’Antola, la biodiversità di casa nostra

Incontro divulgativo sulle bellezze naturalistiche del Parco Antola

a cura dell’Ente Parco Antola

Parco di Villa Borzino – ore 15.00

Battesimo della sella

a cura del Centro Ippico “Lo Scrivia”

Ritrovo in piazza Colombo – ore 15.00

#BusallacomeHogwarts / Caccia alla Rosa magica di Harry Potter

a cura di Genova Dreams

Villa Borzino (con ritrovo dal Ninfeo) – ore 15.30

Visita guida a Villa Borzino

a cura di Silvana Balbi

Antola Experience – piazza Colombo – ore 15.45

Letture tra le Rose per i più piccini

Maria Grazia Perboni organizza letture sui fiori per bambini nella fascia di età 3-6 anni, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, a cura della Biblioteca Bertha Von Suttner di Busalla

Antola Experience – piazza Colombo – ore 16.15

Le Antiche Rose della Valle Scrivia: le loro meravigliose proprietà

con Rossella Ansaldi

a cura di JB Rose dell’Associazione Le Rose della Valle Scrivia

piazza Colombo – ore 16.30

Grande partita a scacchi con i bambini delle scuole di Busalla

a cura dell’Istituto Comprensivo di Busalla

Antola Experience – piazza Colombo – ore 17.45

La vera ricetta dello Sciroppo di Rose

Storie sulle Antiche Rose della Valle Scrivia e dimostrazione di come farlo in casa

con Emanuele Zappariello e Fabrizio Fazzari

Ristorante della Festa delle Rose – area Piccola Velocità (adiacenze piazza Colombo) – ore 19.30

Apertura del Ristorante con il menu dell’Antica Rosa della Valle Scrivia

Villa Borzino – Sala della Musica – ore 21.30

Rêuza – Cinema e musica dal vivo

Proiezione del cortometraggio Rêuza con l’esecuzione live della colonna sonora composta da Aron Aboukhalil. Andrea Alinovi – clarinetto / Andrea Grillone – pianoforte.

a cura del collettivo Rosaspina

e inoltre…

Pro Loco Valbrevenna Aps partecipa alla XX Festa delle Rose di Busalla proponendo un laboratorio per la preparazione dello Sciroppo di Rose per grandi e piccini.

Appuntamento presso Agriturismo Autra: ore 13.00 – Pranzo a tema / ore 15.00 – laboratorio

Info, prenotazioni e costi: prolocovalbrevenna@gmail.com – Tel. 349 1411748

Domenica 12 giugno

Località Inagea – presso Area Sportiva della Val Seminella – ore 9.00

CAE-1 – Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini

a cura di Rock the dog Busalla (per info e iscrizioni: rockthedogasd@gmail.com)

ore 10,00 – Apertura stand – fino alle ore 19.30

» piazza Macciò – Le Antiche Rose della Valle Scrivia e i prodotti da loro derivati, le eccellenze enogastronomiche del territorio

» giardinetti di Largo Italia – Mercatino dell’artigianato

» via San Giorgio – Mercato dei prodotti di Liguria in collaborazione con CNA Liguria)

» via Veneto – Florovivaisti e giardinaggio

» piazza Genova e piazza Ferralasco – Mercatino di prodotti alimentari, florovivaismo, artigianato e street food

Villa Borzino – dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00

Di filo in fiore – mostra di patchwork a cura del Gruppo Fili di Valle

Giochi di Rose – mostra fotografica di Maura Di Stefano

Spine su tela – esposizione delle opere pittoriche di Manuel Morgan Tallero

Mani di Fata – seguire il filo di un’idea, attraverso i materiali e le tecniche per la realizzazione di un capo finito – Esposizione di lavori di piccolo artigianato a cura di Daniela Tasso con la collaborazione di Ivana Leone, Norma Perasso e Monica Biamonte

Antola Experience – piazza Colombo – ore 10.00

Presentazione del volume

La Cucina di Primavera

con Alessandra Giambertone, Ilaria Fioravanti e i coloratissimi acquarelli di Amanda Kimoto

Antola Experience – piazza Colombo – ore 10.45

Presentazione del volume

Di Torre in torre – Itinerari spettacolari tra le torri genovesi della Riviera di Levante

con Carla Bruzzo, Ilaria Fioravanti e Maria Letizia Grasso

a cura di Sagep Editori

Antola Experience – piazza Colombo – ore 11.30

Il Roseto di Murta

La valorizzazione del territorio parte dalle Rose, con un progetto di recupero di un giardino molto particolare… A seguire degustazione di tè alla rosa. A cura del comitato Quellicheatrastacistannobene

Ristorante della Festa delle Rose – area Piccola Velocità (adiacenze piazza Colombo) – ore 12.30

Apertura del Ristorante con il menu dell’Antica Rosa della Valle Scrivia

Villa Borzino (con ritrovo dal Ninfeo) – ore 15.00

Visita guida a Villa Borzino

a cura di Ida Rinaldi e Simone Ciocconi

Parco di Villa Borzino – ore 15.00

Battesimo della sella

a cura del Centro Ippico “Lo Scrivia”

Villa Borzino – ore 15.30

Un fiore che non appassirà mai

Performance pittorica live a cura di Manuel Morgan Tallero

Antola Experience – piazza Colombo – ore 16.00

Concerto della Corale Isorelle

via Vittorio Veneto – dalle 15.30

Sfilata del Gruppo Storico “Corte Fieschi Casella Vallescrivia”

Antola Experience – piazza Colombo – ore 17.30

Il canto dell’albero

Spettacolo teatrale adatto a bambini a cura del Teatro dell’Ortica di Genova

Lo spettacolo è gentilmente offerto dall’Ente Parco Antola

Ristorante della Festa delle Rose – area Piccola Velocità (adiacenze piazza Colombo) – ore 19.00

Apertura del Ristorante con il menu dell’Antica Rosa della Valle Scrivia

Durante la Festa delle Rose tutti i negozi di Busalla saranno aperti (sabato 11 giugno fino alle 22.00, domenica 12 giugno fino alle 19.30). Vetrine a tema. Il Civ “Il Ninfeo” ha curato la scenografia che accomuna i negozi di Busalla.

Info e prenotazioni: Ufficio IAT Busalla / Pro Loco Busalla T. 345 0878438

Facebook e instagram: @festadellerose

Tutti gli eventi sono a INGRESSO LIBERO

I Ristoranti della Festa delle Rose (menu a tema Le Antiche Rose della Valle Scrivia)

Antica Trattoria Semino

largo Italia, 34 – Busalla

per prenotazioni Tel. 010 9648014 oppure 328 1312764

Ristorante Il Quadrifoglio

via Gino Suardi, 52 – Busalla

per prenotazioni Tel. 010 9641791

Osteria della Bastia

località Bastia, 45 – Busalla

Per prenotazioni Tel. 010 9849337

Vicolo di Bacco

via San Giorgio, 28 – Busalla

Per prenotazioni Tel. 010 2365167

I bar della Festa delle Rose (con aperitivi e preparazioni a base di Antiche Rose della Valle Scrivia)

Bar Il Capriccio

via Vittorio Veneto, 139 – Busalla

Tel. 366 2442682

Bar Erba Voglio

largo Italia, 2 – Busalla

Tel. 349 0632065

Bar Trattoria Nin

Via Mazzini, 14 – Busalla

Tel. 010 9643669

Bar Trenta

Via Vittorio Veneto

Caffè Lumiere

Largo Italia, 30 – Busalla

Tel. 010 9642398

Il Baretto

Piazza Garibaldi – Busalla

Tel. 010 9649013

Last Dream x Leon D’oro

via Vittorio Veneto, 93

Tel. 340 5369632

Macchia Coffee

via Vittorio Veneto, 31

Tel. 010 6529468