Festa della musica 2023, nuovo incontro musicale a Recco.

Anche quest’anno Il prossimo 21 giugno il Comune di Recco celebra la “Festa della Musica”, per la 29ma edizione, l’incontro musicale ha come tema “Vivi la vita”. Nel giorno del solstizio d’estate la musica invaderà l’area eventi allestita in Lungomare Bettolo.

In collaborazione con il conservatorio Paganini, protagonisti saranno i “Blossom Jazz Sextet”, giovani musicisti (Claudia Zannoni – voce, Gianluca Salcuni – sax, Stefano Bergamaschi – tromba, Marco Borella – piano Andrea Amato – contrabbasso, Lorenzo Pescio – batteria) che proporranno il concerto dal titolo “From Standard to New”, per condurre gli spettatori in un gustoso viaggio attraverso la musica senza tempo degli American standard Jazz e alcune composizioni originali.

«Anche per questa quarta edizione della Festa della Musica abbiamo voluto coinvolgere il Conservatorio Paganini, la più autorevole realtà musicale genovese. E’ una bella occasione per Recco e ringrazio il maestro Angelo Privitera, direttore artistico dei nostri eventi musicali, per il grande lavoro di coordinamento. Confermiamo di essere una città viva, aperta alle nuove generazioni e a nuove idee. Questa manifestazione è solo l’inizio, ci aspetta un’estate piena di eventi di qualità, con importanti novità e sorprese». Sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo. Appuntamento dunque il 21 giugno alle ore 21, l’ingresso è libero. ABov