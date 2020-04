Fermato dalla Stradale ad Arma di Taggia in stato di ebbrezza minaccia gli agenti

Arma di Taggia. Un trentasettenne è stato fermato dalla polizia stradale ad Arma di Taggia.

Ai poliziotti l’uomo non è stato in grado di fornire alcun motivo del suo spostamento. Non solo.

Gli agenti hanno anche notato che il conducente, oltre ad essere particolarmente agitato e nervoso nei loro confronti, mostrava i sintomi tipici dell’ebrezza alcolica.

Per questi motivi hanno deciso di procedere con il test dell’etilometro. L’uomo per tutta risposta ha iniziato a minacciare i poliziotti.

Con il concorso di una seconda pattuglia la polizia stradale è riuscita ad interrompere sul nascere l’escalation di violenza dell’automobolista.

Al soggetto venivano dunque comminate le sanzioni previste per le minacce, per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e per lo spostamento non autorizzato.

L’auto è stata poi affidata ad un autosoccorso della zona per il trasporto nel deposito in stato di fermo.