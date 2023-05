Favale, uomo cade in un dirupo: soccorso dai VVF e dal 118

All’alba di oggi, intorno alle 6.30, i Vigili del fuoco di Chiavari, hanno soccorso un uomo di 56 anni a Favale di Malvaro.

L’uomo ieri notte era caduto in un dirupo in zona impervia e solo stamane è riuscito a richiedere aiuto. I Vigili del fuoco hanno utilizzato la scala italiana in dotazione, prima per raggiungere l’uomo e stabilizzarlo sulla barella, insieme al personale del 118 accorso con l’automatica Tango 1 ed, in seconda battuta, l’hanno utilizzata come passerella per issare la barella e portarla fino al piano strada dove l’attendeva l’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna che l’ha trasportato al pronto soccorso di Lavagna.