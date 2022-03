Fai Liguria: da Regione Liguria 300mila euro per diventare autisti, utilità per imprese e per chi cerca lavoro.

L’ente Regione Liguria finanzia un fondo di 300mila euro destinati a persone che vogliono acquisire la patente per diventare autotrasportatori. I destinatari della sovvenzione devono essere disoccupati, sottoccupati e inoccupati e le scuole guida che effettuano i corsi devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale.

«Le risorse stanziate sono un’opportunità per le imprese del settore e per i disoccupati. Diventano una risposta concreta se coordinata assieme a quelle realtà che conoscono le esigenze del settore e che dispongono di una banca dati in grado di agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta e possono così facilitare l’assegnazione del contributo regionale». Ha commentato Davide Falteri, presidente di Fai Liguria. La Regione Liguria prevede un coinvolgimento dai 180 ai 220 autisti.

Sulla piattaforma Global Recruitment le indicazioni per le domande.

Per agevolare l’iter di assegnazione del contributo regionale, la piattaforma digitale Global Recruitment nata proprio in Liguria un anno fa per far incontrare domanda e offerta di lavoro mette a disposizione gli strumenti per la compilazione e l’elaborazione della domanda, che può essere scaricata fino al 30 marzo, e dall’11 al 29 aprile.

Per le aziende iscritte o che si iscriveranno nel portale sono già 200 quelle che aderiscono a livello nazionale; sarà più semplice intercettare gli aspiranti conducenti; fornire loro la dichiarazione che costituirà titolo preferenziale per l’accesso al voucher; il cui contributo va da un minimo di 1000 euro per le patenti C, D, CM e DE, fino a un massimo di 2000 euro per le patenti CQCM e CQCP. ABov