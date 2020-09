Expo Fontanabuona, un territorio da scoprire

Expo Fontanabuona ricorda Peter Amedeo Giannini fondatore della Bank of Italy e della Bank of America

Un personaggio illustre che non tutti conoscono, nato da genitori fontanini che, lasciata l’abitazione a Favale di Malvaro, partirono per far fortuna nella “Merica”. Grazie alle sue grandi capacità e ad una grande lungimiranza il giovane Amadeo riesce, con una serie di prestiti sociali a poveri immigrati italiani, ad aumentare il capitale della piccola banca che aveva fondato, la Bank of Italy, tanto da arrivare a finanziare la ricostruzione di San Francisco a seguito del devastante terremoto e dell’incendio che colpirono la città nel 1906. Fu il principale finanziatore del Piano Marshall che nel 1947 cosentì anche all’Italia di fruire di ingenti aiuti economici. La sua grande sensibilità lo porta a finanziare i film di Charlie Chaplin e diventa uno dei maggiori sostenitori di Walt Disney. Con il suo finanziamento da 6 milioni di dollari per la costruzione del famoso ponte Golden Gate a San Francisco diede lavoro a migliaia di emigrati italiani.

Oggi rimane un ricordo un po’ sbiadito delle sue imprese, che meriterebbero una maggiore attenzione soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria: il suo esempio, con l’impiego di prestiti agevolati ai meno abbienti è modello di finanza etica estremamente attuale.

Sperando di poter garantire alla figura di Giannini maggior visibilità nell’edizione 2021 di EXPO, il GAL Genovese sta sostenendo i musei fontanini, tra cui la casa-museo dei genitori di Giannini a Favale di Malvaro, attraverso un bando finalizzato alla promozione di una Rete Museale di vallata che ne faccia conoscere la storia, i personaggi illustri e le loro gesta, famose a livello internazionale.

Una nota interessante riguardante Pietro Amedeo Giannini è la recente scoperta di documenti d’archivio che attestano i rapporti della sua famiglia con fontanini emigrati da Calvari (San Colombano Certenoli) in California e la stretta relazione di parentela con una delle storiche famiglie calvaresi.

Di seguito gli appuntamenti di EXPO da non perdere ricordando che la mostra fotografica “Intra Siestri e Chiaveri s’adima una fiumana bella” è visitabile on line sulla piattaforma www.expofontanabuonatigullio.it

VENERDì 11 SETTEMBRE

Ore 15.30 Lezioni gratuite di canto/musical (6-18 anni) Ore 17.00 Lezione gratuita di gioco-teatro (3-5 anni) Ore 17.30 Lezione gratuita di teatro (6-10 anni) Ore 19.00 Lezione gratuita di balli di gruppo a cura di Officina delle arti by Namid ASD – Monleone di Cicagna. Info e Prenotazioni 346/5239312 Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l. – Sede Legale: Genova, Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – Piano Nobile, 3° piano CAP 16123 C.C.I.A.A. Genova R.E.A. 367527 – N. Reg. Imprese 61822 – C.F./P.IVA 01094850995 Tel. 010 8683242 – 8683248 – 8683022 e-mail: info@appenninogenovese.it – pec: gal.genovese@cert.cna.it Sito WEB: www.agenziadisviluppogalgenovese.com

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 8.45 Escursione al Passo del Dente (Monte Ramaceto) Visita guidata di carattere ambientale, botanico,geologico e storico, con facoltà di proseguire fino alla Cappelletta del Ramaceto appena restaurata oppure di prenotarsi per la “raviolata” delle ore 13.00 presso la trattoria “Pellegrin” di Romaggi. Ritrovo al Passo di Romaggi (San Colombano Certenoli). Info e Prenotazioni 348/6931236. Evento a cura del Lascito Cuneo e della Pro Loco di San Colombano Certenoli.

Una delle giornate di EXPO, come tradizione vuole, viene dedicata alla Val Graveglia che quest’anno propone Sapori, Storia e Paesaggi della Val Graveglia a cura della Pro Loco:

Si parte alle ore 8.45 con il Mercatino agricolo presso l’Area Verde Pertini di Ne Alle ore 9.45 Visita guidata Miniera di Gambatesa e alla frazione di Reppia con visita al Museo Mineralogico e Museo delle “Cose di una volta”.

Sia a pranzo che a cena “Degustazione nei carruggi di Reppia” a cura dei ristoratori della Val Graveglia Visite guidate e degustazione 20,00 € adulti e 15,00 € bambini. Presenza di bus navetta gratuiti

Info 380/5206905 Prenotazioni 0185/338876 Evento a cura della Pro Loco Val Graveglia in collaborazione con il Comune di Ne e Miniera di Gambatesa.

Ore 18.00 Aperivigna in Loc. Orticeto (frazione di Ognio, Comune di Neirone) Aperitivo in vigna a cura dell’Az. Agricola Fabio Chiappara a base di vino bianco Rebuscio (uva cimixà) e tagliere con salumi e prodotti dell’azienda. Info e Prenotazione 3271505087 (massimo posti 50).

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Una giornata dedicata alle famiglie, è la proposta del Circolo ANSPI Don Ferraris di Coreglia che grazie alla collaborazione di numerosi volontari organizza “Mangia, Camminnâ e Zêuga – Una domenica a Coreglia”. Passeggiata ludico gastronomica tra i boschi di Coreglia e Canevale. Percorso guidato con intervalli gastronomici di tipicità locali (dalla panissa ai cuculli), giochi per bambini (bocce, pentaque..), musica e digressioni storiche.Amici a 4 zampe friendly

In collaborazione con Amici di Dezerega, Gruppo Festa Canevale e Amici di Pian dei Manzi. Assistenza a cura della Croce Rossa, Comitato di Cicagna. Info e Prenotazioni 339/1288762 anspi.ferraris@gmail.com

ESPOSITORI EVENTI ENOGASTONOMIA SU www.expofontanabuonatigullio.it e sulla pagina Facebook Expo Fontanabuona Tigullio