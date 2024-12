Everybody Loves the Sea: da MSC Foundation e Antoniano un inno per il mare

La MSC Foundation, in collaborazione con l’Antoniano di Bologna, ha presentato “Everybody Loves the Sea”, un nuovo inno dedicato alla salvaguardia degli oceani.

La canzone, eseguita per la prima volta dal vivo dal Piccolo Coro dell’Antoniano, è stata il momento clou di un emozionante concerto di Natale a bordo della nave MSC World Europa.

L’incontro sulla nave con tanti giovani ospiti, è stata una gioiosa occasione per festeggiare Natale.

Un messaggio per i più giovani: amare e rispettare il mare

Il concerto, che si è svolto davanti a un pubblico di circa 1.000 persone tra famiglie e bambini, ha rappresentato un evento unico per diffondere una cultura di rispetto verso il mare. Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, ha regalato un’esibizione coinvolgente, accompagnata dalla presenza del Comandante Stefano Battinelli e di Daniela Picco, Direttore Esecutivo della MSC Foundation.

“Attraverso il linguaggio universale della musica, vogliamo ispirare i bambini ad amare e proteggere i nostri oceani. Everybody Loves the Sea riflette il nostro impegno condiviso nel coltivare una nuova generazione consapevole e attenta alla salvaguardia del pianeta blu”, ha dichiarato Daniela Picco.

Un impegno di lunga data per educare e intrattenere

La collaborazione tra il Gruppo MSC e l’Antoniano di Bologna prosegue da oltre 11 anni. Tra le iniziative più amate spiccano le canzoni a tema per i più piccoli, come “Doremi Dance” e “Doremi Cartoon”. Quest’anno, il lancio di “Everybody Loves the Sea” ha segnato un nuovo traguardo nell’ambito delle attività dell’MSC Foundation Day, organizzate su tutte le navi della Divisione Crociere MSC.

Durante l’evento, condotto da Matteo Mancini, Senior Manager Family Entertainment di MSC Crociere, il pubblico ha potuto godere di un repertorio variegato, che includeva:

Il nuovo inno “Everybody Loves the Sea”.

La canzone originale MSC per UNICEF, “I Can Believe”.

Un medley delle canzoni più celebri del Piccolo Coro dell’Antoniano.

I classici natalizi più amati.

Educazione ambientale al centro delle attività

L’MSC Foundation Day non è solo intrattenimento: ogni anno coinvolge oltre 100.000 bambini e ragazzi in attività interattive che sensibilizzano sull’importanza di prendersi cura degli oceani. Queste iniziative includono giochi, video quiz e laboratori sul riciclo e sulla salute degli ecosistemi marini.

“La musica è un veicolo potente per diffondere messaggi positivi. Everybody Loves the Sea non è solo una canzone, ma un catalizzatore per attività educative che puntano a promuovere l’amore per il mare e una maggiore consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni”, ha spiegato Matteo Mancini.

MSC Foundation e Antoniano: una partnership per il futuro

La MSC Foundation, organizzazione senza scopo di lucro, è impegnata nella protezione dell’ambiente marino e nello sviluppo sostenibile globale. Grazie alla sua esperienza nel settore marittimo, promuove progetti educativi e iniziative umanitarie, collaborando con partner come l’Antoniano di Bologna.

L’Antoniano, fondato nel 1954, unisce musica e solidarietà attraverso progetti come lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro, diffondendo valori di accoglienza e rispetto. La collaborazione con MSC è un esempio di come musica e intrattenimento possano diventare strumenti di sensibilizzazione per il bene comune.

