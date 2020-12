Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Prossimi eventi nelle Valli del Parco dell’Aveto

Domenica sulle ciaspole in Val d’Aveto

La neve che è caduta abbondantemente in questi giorni ha disegnato panorami incantevoli, da scoprire con le ciaspole ai piedi.

Domenica 13 dicembre dal Rifugio Casermette del Penna si raggiungerà il laghetto e quindi il Monte Penna, per poi fare ritorno al Rifugio (info e prenotazioni: tel. 0185.1676495), mentre è già al completo l’escursione del Parco dell’Aveto dal Prato della Cipolla al Monte Groppo Rosso.

Ma non c’è solo la neve nel programma delle nostre attività: domenica si festeggia il Nocciola Day, che come tutti gli anni coinvolge tanti produttori e ristoratori nella valorizzazione della straordinaria e unica nocciola Misto Chiavari. Consultate il programma sul nostro sito per scoprire tutti gli indirizzi, dall’entroterra al Tigullio fino a Genova, dove potrete assaggiare o acquistare le Nocciole Misto Chiavari, interpretate in tante gustose ricette e preparazioni.

Chi fosse interessato, potrà anche seguire la conferenza stampa di presentazione della “Comunità Slow Food della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio” in diretta Facebook sabato 12 dicembre alle h 14.30 sulle pagine @ValliParcoAveto e @nocciolamistochiavarivallideltigullio.