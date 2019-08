Eventi ad Arenzano dal 19 agosto al 1° settembre

EVENTI DAL 19 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2019



FESTA DEL GESU’ BAMBINO DI PRAGA

31 AGOSTO e 1 SETTEMBRE

Due giorni di festeggiamenti ad Arenzano con la benedizione dei bambini, la suggestiva processione in mare, la benedizione delle barche, la veglia di preghiera tutta la notte e la Solenne Messa Pontificale presieduta da S.E. Miroslaw Gucwa.

Il culto di Gesù Bambino giunse ad Arenzano nel 1900, grazie a un piccolo quadro esposto dai Carmelitani nella loro chiesetta. Questo semplice atto di pietà dette avvio ad uno straordinario movimento di devozione, accompagnato da grazie e miracoli. Nel 1902 il quadretto fu sostituito da una statua simile a quella che si trova a Praga.

L’afflusso crescente dei devoti, motivò la costruzione del Santuario – primo nel mondo a lui dedicato – iniziato nel 1904 e inaugurato nel 1908. Nel 1924 la statua veniva solennemente incoronata dal Card. Raffaele Merry del Val, inviato dal papa Pio XI, che nel 1928 insigniva il Santuario del titolo di Basilica.

Nel 1951, per volere del superiore provinciale, P. Anastasio Ballestrero (divenuto poi superiore generale dei Carmelitani, Arcivescovo di Bari e di Torino, Cardinale e presidente della CEI), venne aperto il Seminario di Gesù Bambino, che ancora oggiaccoglie ragazzi delle scuole medie e superiori in preparazione al sacerdozio ed alla vita consacrata. Negli anni ‘60 la Basilica è stata ampliata con la creazione dei transetti e arricchita con le maioliche di A. Biancini, le statue di G. Galletti e il presepe permanente in ceramica di E. Salino. Dal 1971 è attivo il centro di animazione missionaria in collegamento con la Rep. Centrafricana. Oggi il Santuario è fra i primi della Liguria per numero di pellegrini, che giungono da tutta Italia e dall’estero.

R..estate in biblioteca

22 agosto 2019 ore 10:30

Biblioteca Civica G. Mazzini.

Letture e laboratori per bambini sotto il portico, a cura di Kunst & Arte

Per info: 0109138278 / biblioteca@comune.arenzano.ge.it

Ballo liscio in località Terralba

23 agosto 2019 ore 21:00

Serata danzante con orchestra “I Pentagramma”

Melanzane ripiene nelle attività commerciali.

Focaccette normali e farcite…giochi per grandi e piccini a cura del GS Terralba.

Ingresso libero

Festa di San Bartolomeo

24 agosto 2019

Località Terralba. Chiesa di S. Bartolomeo a Terralba

SS. Messe ore 9.30 – 20.30 – Processione ore 21.00 con la “Filarmonica di Arenzano”

dalle ore 22.00 intrattenimento con “Manuel” nel parcheggio di Borgo Tinto

Focaccette normali e farcite…giochi per grnadi e piccini a cura del GS Terralba

Altro che hobby

24 e 25 agosto 2019

Piazza Mazzini. Mercatino delle opere del proprio ingegno

Serata danzante al Roccolo

30 agosto 2019

Circolo Roccolo

(Via della Colletta 38) Ballo liscio e musica dal vivo con l’orchestra “I Pentagramma” la manifestazione, in caso di maltempo, si svolgerà al coperto.

Ingresso gratuito

Fine estate col botto

31 agosto 2019 ore 23.00

Piazzale del Mare. Spettacolo pirotecnico

a cura del comune di Arenzano e del gruppo commercianti di Arenzano

Solennità Gesù Bambino di Praga

31 agosto e 1 settembre 2019

Santuario Gesù Bambino di Praga. Due giorni di festeggiamenti ad Arenzano

con la benedizione dei bambini, la suggestiva processione in mare, la benedizione delle barche,

la veglia di preghiera tutta la notte

50° anniversario CAI sez. Arenzano

1 settembre 2019 ore 10.00

Rifugio Argentea. In occasione della manifestazione “Rifugi di Cultura” patrocinata dal Gruppo CAI Terre Alte, lo scrittore e alpinista Andrea Parodi presenterà il suo nuovo libro.

La giornata proseguirà con la degustazione di prodotti locali offerti a tutti i presenti

