Eventi a Palazzo Tagliaferro per il Festival della Scienza

Palazzo Tagliaferro di Andora in gemellaggio con il Festival della Scienza di Genova. Per l’occasione un ricco programma di eventi fruibile online nel rispetto delle norme Covid.

Per il VI anno consecutivo Palazzo Tagliaferro è location esterna del Festival della Scienza di Genova uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.

Come consuetudine nelle date della manifestazione il Museo Mineralogico Luciano Dabroi ospita progetti collegati alla Parola Chiave del Festival divenendo occasione di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie.

Il ricco programma sarà fruibile attraverso un format innovativo con visite virtuali, laboratori e conferenze on line. Nel pieno rispetto delle norme COVID sarà infatti Palazzo Tagliaferro a raggiungere gli studenti e tutti coloro che vorranno seguire il ricco palinsesto di eventi

Il tema della XVIII edizione ONDE ha dato l’occasione per creare progetti che porteranno ad approfondire la figura di Thor Heyerdahl considerato uno degli esploratori più famosi della storia che ebbe proprio con le Onde e il Mare un rapporto straordinario e che scelse di trascorre ad Andora molti anni della sua vita.

Palazzo Tagliaferro, nell’ambito del programma di gemellaggio del Comune di Andora con il Comune di Larvik, dove nacque il ricercatore, dallo scorso anno ospita una intera sezione in cui è possibile visionare oggetti e reperti quali il modello del Kon-Tiki, la zattera in legno di balsa con cui Thor Heyerdahl viaggiò dal Perù alle isole del Pacifico, Il modello del Tigris la grande barca a canne con cui il ricercatore percorse oltre 6800 km di navigazione e reperti come punte di lancia, sculture in pietra e oggetti in ceramica provenienti da varie spedizioni all’isola di Pasqua oltre a documenti inediti resi disponibili dal Museo Kon-Tiki di Oslo, dal figlio Bjorn Heyerdahl e dalla famiglia.

Ricorrono inoltre proprio nel 2020 i 50 anni della famosa traversata che vide Heyerdahl navigare dal Nord Africa alle Barbados con l’imbarcazione in papiro Ra II per dimostrare le sue teorie sulle migrazioni.

EVENTI IN PROGRAMMA

CONFERENZA:

Thor Heyerdahl un uomo, il mare, le onde, la sfida

24 Ottobre 2020 ORE 9.30 ALLE 18.30

PROIEZIONE DOCUMENTARIO Ra

Da Sabato 24 ottobre a domenica 1 novembre

dalle 15.00 alle 19.00 presso la sala centrale del Museo Mineralogico Luciano Dabroi

LABORATORI DIDATTICI ONLINE

Da lunedì 27 ottobre a domenica 1 novembre

