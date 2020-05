Evade dai domiciliari per rubare, il croato arrestato ieri aveva colpito anche a Sampierdarena

Ieri Carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova Sampierdarena, al termine di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato il croato di 39 anni, arrestato ieri, perché ritenuto responsabile del furto commesso nel febbraio scorso all’interno di un supermercato di via Cantore.

Si tratta dello stesso soggetto di cui alla nota di ieri, che qui si riporta integralmente:

Ieri i colleghi della Stazione dell’Arma di Carignano lo avevano arrestato, accompagnandolo nel carcere di Marassi, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari emesso a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni impostegli, documentate dai militari dell’Arma.

Lo straniero, lasciato fuori, ieri è stato rimesso dentro dai carabinieri per avere rubato in un supermercato di Castelletto e in una rivendita di tabacchi a Carignano.