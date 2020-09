Europei Under 23: Liguria presente con 4 vogatori

Sabato e domenica prossimi il canottaggio ligure sarà presente in forze a Duisburg in occasione degli Europei Under 23. Dopo il raduno preparatorio di Pusiano, la squadra azzurra volerà per la Germania con 19 equipaggi, 10 maschili e 9 femminili.

Alessandro Bonamoneta, vicecampione mondiale Junior nel 2019, affronterà la sua prima esperienza internazionale da Under 23 a bordo del 4 senza. L’atleta della Sportiva Murcarolo vogherà assieme a Nunzio Di Colandrea (RYCC Savoia), Edoardo Lanzavecchia (SC Armida) e Volodymyr Kuflyk (RYCC Savoia). Bielorussia, Danimarca, Germania, Grecia, Polonia, Romania, Spagna, Svizzera e Ungheria: questi gli avversari della barca azzurra.

Edoardo Rocchi, anch’egli secondo classificato all’ultima rassegna iridata Junior, scenderà in acqua nella specialità del doppio con Sebastiano Carrettin (Gavirate). L’alfiere dello Speranza Pra’ e il compagno di barca se la vedranno con Austria, Bielorussia, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Olanda, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria.

Il settore Under 23 maschile vedrà tra gli allenatori liguri protagonisti Giulio Basso del Rowing Club Genovese, in passato collaboratore del settore Junior femminile.

Sofia Tanghetti, già campionessa mondiale Under 23 e argento assoluto, dividerà le fatiche del 2 senza Pesi Leggeri con Isabella Mondini (Gavirate) sfidando Bielorussia, Germania, Irlanda, Principato di Monaco, Turchia, Ucraina e Ungheria.

La Liguria remiera sarà rappresentata anche dal genovese Lorenzo Gaione, oggi tesserato per il CUS Torino. Nel 4 di coppia i suoi compagni sono Riccardo Mattana (Idroscalo Club, Gustavo Ferrio (CC Saturnia) ed Emanuele Giarri (CC Roma).