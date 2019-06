Euro U21: Italia-Spagna, Di Biagio sceglie Meret

Inizia oggi l’avventura dell’Europeo casalingo per l’Italia che affronterà a Bologna la bestia nera Spagna.

Il CT degli azzurrini Di Biagio avrebbe scelto Meret per la porta al posto di Audero, mentre è ancora in dubbio Barella in mezzo al campo. In avanti pochi dubbi con Zaniolo e Chiesa alle ali di Moise Kean per un tridente da favole.

ITALIA-SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All. Di Biagio

SPAGNA: Simone; Martin, Vallejo, Meré, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral. All. De La Fuentes

Arbitro: Gozubuyuk (Ola)

Diretta tv: Rai 1