Etsom ad Alassio per il murales in onore di Pietro Sibello

Alassio. Sta lavorando alacremente per realizzare l’ opera in onore di Pietro Sibello: è Alessandro “Etsom” Conti, l’ artista bergamasco a cui è stato affidato l’ incarico di tradurre, in un alcune immagini salienti, tutta l’ ammirazione di Alassio per questo grande campione e la passione e l’amore per la vela di tutti gli amici del Cnam.

Illustratore e street artist, “Etsom” Conti è un professionista specializzato nel “live painting” un’arte che prevede l’esecuzione di soggetti con vernici spray su supporti trasportabili e rimovibili.

“Si tratta- ci ha spiegato Alessandro- di un lavoro impegnativo ed appassionante: devo assolutamente finire entro venerdì. Devo completare una superficie di oltre cento metri quadrati con diversi soggetti. Per ora ho terminato il volto di Pietro Sibello. Adesso inizio a lavorare sulla parte dedicata a “Luna Rossa” e conto domani di completare la parte dedicata alla mitica Prada Cup”.

Conti, che ha solo 26 anni, ha già però alle spalle importanti realizzazioni in spazi pubblici e privati. E’ un maestro d’arte molto richiesto anche in convention ed eventi dove realizza anche happening, installazioni e performance.

“Realizzo anche opere a spray – conclude Conti- su sopporti precedentemente realizzati. In questo modo riesco in poche ore a completare delle opere. I committenti possono vedere il lavoro prendere vita ed essere ultimato nel corso di un evento, di un festeggiamento e di una particolare ricorrenza. Oltretutto l’utilizzo di vernice spray non comporta alcun danneggiamento all’ambiente”.

L’ opera che sta realizzando Alessandro Etsom Conti è di grandi dimensioni: sarà lunga 50 metri ed alta due metri e mezzo.

I festeggiamenti in onore di Pietro Sibello, due volte velista dell’anno e vincitore della Prada Cup 2021, prevedono anche la consegna al campione, da parte del sindaco di Alassio Marco Melgrati, delle chiavi della città. L’ appuntamento per l’ inaugurazione del murales e la cerimonia di consegna del riconoscimento è per venerdì alle 17 e 30 nel Porto di Alassio.

Questi eventi, che sono organizzati dal Circolo Nautico al Mare di Alassio, dalla Marina di Alassio, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, si svolgeranno tutti nell’ambito del Trofeo Luigi Carpaneda, che vedrà impegnate, per la prima volta ad Alassio, dieci imbarcazioni appartenenti alla mitica classe velica degli Smeralda 888.

CLAUDIO ALMANZI