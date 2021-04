Estrazioni 10eLotto di oggi

Primo appuntamento della settimana con il Dieci e Lotto, il gioco legato alle tre estrazioni settimanali del Lotto. I 20 estratti del 10eLotto corrispondono ai numeri delle prime due colonne della tabella delle estrazioni del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri duplicati si prendono i numeri della terza colonna, a cominciare dalla prima ruota, Nazionale esclusa.

Di seguito i 20 numeri estratti di oggi, lunedì 12 aprile 2021:

1 2 7 12 15 19 22 32 35 36 39 42 47 48 49 51 68 75 83 85

Numero Oro: 51

Doppio Oro: 51 83

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 62 che non esce da 15 estrazioni, a cui seguono il numero 6 e il 71 che non vengono estratti da 13 concorsi, e il 4 che non esce da 12 estrazioni. Subito al di fuori del podio il numero 60 non estratto da 11 concorsi, e da 10 estrazioni mancano i numeri 37, 73 e 90. Infine, da 9 estrazioni non escono i numeri 3, 64, 79 e 84.

A titolo di curiosità, secondo la Smorfia napoletana, il numero 62, sul podio dei ritardatari, sta a indicare il morto ammazzato, ovvero colui che ha trovato la morte in seguito ad una situazione di violenza e rappresenta un profondo desiderio di ritorno alla vita e al sorriso di chi è venuto a mancare. Certamente l’uscita di questo numero ritardatario potrebbe far sorridere qualcuno. Al numero 6 la Smorfia napoletana associa un significato molto particolare: “chella che guarda in terra”, locuzione che di fatto identifica l’organo della donna e che, in senso lato, identifica l’amore, la passione, il rapporto di coppia, ma anche la protezione materna. Il numero 71, infine, viene tradizionalmente associato ad un uomo privo di valore, che non merita stima alcuna da nessuno. Speriamo che la sua spregiudicatezza porti il numero ritardatario ad uscire allo scoperto.

Solo le prossime estrazioni del Lotto saranno in grado di dirci se l’attesa dei numeri ritardatari sarà finalmente soddisfatta.

Per giocare al Dieci e Lotto è sufficiente recarsi in ricevitoria o registrarsi a un sito autorizzato AAMS da app o da computer e scegliere fino a 10 numeri, da 1 a 90, selezionare l’importo da giocare e se si desidera, aggiungere alla scommessa l’opzione Numero Oro o Doppio Oro, che possono rispettivamente raddoppiare o triplicare l’importo della giocata. Infine non resta che attendere l’estrazione. Puoi consultare i numeri vincenti del dieci e lotto seguendo l’estrazione 10 e lotto in diretta.