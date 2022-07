EstateSpettacolo 2022: si comincia! 7 luglio Fast Animals and Slow Kids, 8 luglio PanPers

EstateSpettacolo prende il via giovedì 7 luglio con la rock band di Perugia Fast Animals and Slow Kids: Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) presenteranno dal vivo sul palco dell’Arena del Mare, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album È già domani. L’album, che ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili, contiene singoli di successo come Cosa ci direbbe featuring Willie Peyote e Come un animale.

Inizio concerto alle ore 21:45, opening act alle 20:30 affidato alla voce cristallina di Giorgia D’Eraclea, in arte Giorgieness.

Venerdì 8 luglio alle 21:30 iniziano gli appuntamenti anche in Piazza delle Feste: protagonisti assoluti di una serata di risate e divertimento i PanPers, duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, con il nuovo spettacolo Non facciamo tardi. Un’ora e mezza di surreale comicità in cui i due comici indossano i panni di loro stessi partendo dagli sketch più famosi fino a trattare i più svariati aspetti della vita quotidiana dal loro ambiguo punto di vista. Molto seguiti sul web, soprattutto dai più giovani, tra le pagine Facebook e Instagram hanno oltre 2 milioni e mezzo di follower e più di un milione di iscritti sul canale YouTube, con decine di milioni di visualizzazioni dei video. Seguitissime le loro parodie musicali, come l’ultima hit Delivery, che ricalca la canzone vincitrice del Festival di Sanremo Brividi. Lo spettacolo fa parte della rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage Ridere d’agosto ma anche prima.

Info

Ingressi e biglietti

Giovedì 7 luglio Fast Animals and Slow Kids: posto unico – biglietti acquistabili su www.vivoconcerti.com / www.dice.com / wwww.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco

Venerdì 8 luglio PanPers: biglietti online su www.happyticket.it, presso l’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it) e se ancora disponibili direttamente in loco

Programma completo e aggiornamenti su: www.portoantico.it

#estatespettacolo22

• giovedì 7 luglio Arena del Mare: Fast Animals and Slow Kids

• venerdì 8 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – PanPers “Non facciamo tardi”

• sabato 9 luglio Arena del Mare: Andrea Pucci Show

• sabato 9 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giuseppe Sorgi “Io vergine, tu pesci”

• domenica 10 luglio Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – PFM Premiata Forneria Marconi in “1972 -2022 da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche”

• lunedì 11 luglio Piazza delle Feste: Filarmonica Sestrese – Latin Jazz Pops Night

• martedì 12 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Enzo Paci con Romina Uguzzoni “Paci e bene”

• mercoledì 13 luglio Arena del Mare: Marracash

• giovedì 14 luglio Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Guè – Villabanks

• giovedì 14 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Julian Lage Trio preview

• venerdì 15 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Lorenzo Baglioni “Canzoni a teatro”

• sabato 16 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Franco126 + Eugenio in Via Di Gioia + Nuvolari

• sabato 16 luglio Piazza delle Feste: Porto Antico ProgFest 2022 – Osanna, Delirium, G.O.L.E.M., G.A.S., Melting Clock e Cyrax

• domenica 17 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Luchè + Noyz Narcos + Dani Faiv

• domenica 17 luglio Piazza delle Feste: PortoLive Metal Tribute Fest – Still Alive, Sabbath Bloody Mary, Civil War, The Mariners

• lunedì 18 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Karma B

• lunedì 18 luglio Piazza delle Feste: GIMYF – Georgian Ballet

• martedì 19 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Editors + Coach Party + Post Nebbia

• martedì 19 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Antares Flare + Lorenzo De Finti 4et

• mercoledì 20 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Caparezza

• mercoledì 20 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Maestrale; Opening Act: Conservatorio di Pavia

• giovedì 21 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Manuel Agnelli + Thurston Moore + Jerry Sampi

• giovedì 21 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Quasi Non Prosaic e Jeff Ballard Fairgrounds

• venerdì 22 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Madman + Massimo Pericolo

• venerdì 22 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Jaques Morelenbaum & CelloSam3a Trio feat. Paula Morelenbaum

• sabato 23 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Cosmo + Maurizio Carucci + Ditonellapiaga

• sabato 23 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Studenti del Workshop e docenti

• domenica 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fantastic Negrito + Emma Nolde

• lunedì 25 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Angelo Duro

• martedì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Pinguini Tattici Nucleari + Noite + Enula

• mercoledì 27 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giorgio Panariello “La favola mia”

• mercoledì 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Gnu Quartet ” Paganini The Rock Album”

• giovedì 28 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Bruciabaracche “Beach Boys”

• giovedì 28 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – The Zena Soul Syndicate “It’s Funky Time”

• venerdì 29 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Belli Colori Band “C’era una volta”

• sabato 30 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Napo e Alter Echo String Quartet “Faber libera tutti”

• domenica 31 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima The Pozzolis Family “La grande fuga”

• domenica 31 luglio Piazza delle Feste: Where the Streets Have No Name U2 Tribute

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• sabato 6 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Debussy doveva fare il marinaio

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• sabato 13 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Strories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• sabato 10 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo