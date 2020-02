Esperimento: prendi una scopa e mettila diritta sul pavimento: Starà in equilibrio #scopa

“Prendi la scopa mettila diritta sul pavimento. Starà in equilibrio per effetto dell’asse terrestre che sarà come oggi solo tra 3500 anni. Lo dicono gli scienziati della NASA!!!”

Così l’ashtag #scopa su Twitter Italia ha raggiunto l’apice al termine di una giornata funestata dal #coronavirus.

Beh a dir la verità ci abbiamo provato anche noi. Così un po’ per curiosità e un po’ per riderci sù dopo tutte le ‘brutte’ notizie che oggi abbiamo scritto.

Da subito ci siamo sentiti dire “Ma non avete altro da fare??”.

Si da fare ce l’abbiamo, ma la curiosità era tanta… poi… succede tra 3.500 anni. Lo dovevamo fare e l’abbiamo fatto. Et voilà la scopa è stata piazzata ed è rimasta in piedi.

Non convinti abbiamo riprovato sul pianerottolo e magia, la scopa era sempre lì in piedi a fissarci.

Proprio sul noto social Twitter sono nati una serie infinita di ‘cinguettii’, di sfottò per la scopa che rimane in piedi, pungenti, sarcastici, ma anche qualcuno che riesce a strapparti una risata.

Il tutto è partito davvero da un account della Nasa (da tenere presente, però, che anche per loro ‘a carnevale, ogni scherzo vale’…

🧹 ¯\_(ツ)_/¯ Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

Sarà un caso o davvero la Nasa aveva ragione? Giusto per non sbagliare la scopa l’abbiamo lasciata in piedi e vedremo domani.

Ed ecco una serie simpatica di tweet che gli utenti hanno pubblicato con l’ash #scopa

Me l’immagino quelli che leggono #scopa in tendenza e vanno tutti ingrifati e trovano queste in tendenza pic.twitter.com/UoPfqhbUWk — Sonya (@vevafra) February 26, 2020

Io quelli in quarantena li immagino a fare sti giochi scemi per non strippare!!!!😂😂#Coronaviriusitalia #scopa pic.twitter.com/ExDI0H66XS — AmicaFederica 🌻 (@ederwaiss73) February 26, 2020

Ci stiamo divertendo un sacco.

Abbiamo deciso di lasciarla così fino a domani#scopa pic.twitter.com/rrs9Gl5OLM — Zia Pa (@Zia_Paa) February 26, 2020

#scopa facile come lo fate voi, provate dal manico se ci riuscite. pic.twitter.com/i2pi4GAB4o — simone (@Jorahmustlive) February 26, 2020

La #Scopa che si mantiene in piedi da sola la trovate al Negozio a Posillipo. Compratela e vincerete lo #scopachallenge 😅 pic.twitter.com/s7lh5iRJC7 — Negozio a Posillipo (@posillipostore) February 26, 2020