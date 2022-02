Esce oggi “Milano” il nuovo singolo di Liner, rapper torinese che da indipendente ha già superato i 10 milioni di streaming

Esce oggi “Milano” il nuovo singolo di Liner, “Milano” è una ballad intensa e profonda, che affronta il tema della filofobia, ovvero la paura di amare o di innamorarsi. Tutti noi siamo alla ricerca di affetto, vicinanza e stabilità, tuttavia, talvolta, le emozioni molto intense che possono sembrare incontrollabili e inaspettate, fanno nascere paure, insicurezze e resistenze mentali, che ci rendono ancora più vulnerabili e fragili.

Il brano, che unisce la melodia pop del ritornello al ritmo incalzante del rap nelle strofe, è stato scritto da Liner con Marco Mannini, composto da Stefano Tartaglino, Nicolò Provenzano, Alessandro Verrienti e prodotta da Steve Tarta, Millennial e Uneven.

«Il timore di non riuscire a legarsi più affettivamente a qualcuno mi ha portato a scrivere “Milano” – racconta Liner – È una canzone autobiografica, che racconta la sensazione di apatia e paura di non sentirsi capiti in alcuni momenti della vita. Credo che molti si possano rispecchiare in questi sentimenti».

Torinese, classe 1999, Liner (nome d’arte di Stefano Sciuto) inizia ad avvicinarsi al mondo della musica pop-rap all’età di 17 anni, pubblicando i primi brani su YouTube. La sua gavetta inizia come opening act dei concerti di tanti artisti big della scena rap italiana, come Ghali, Nitro, Mostro, Lowlow, Fred De Palma, Gionnyscandal, Giaime e Raige. Ad aprile 2020 pubblica il brano “Vuoto” in collaborazione con Biondo.

Il singolo conquista la 5^ posizione nella classifica iTunes e il 15° posto nella classifica Viral di Spotify, e conta ad oggi più di 8 milioni di stream sulle piattaforme digitali. A maggio 2020 Liner pubblica il singolo “Shangai”, seguito dai brani “Mi Fai Male”, “Blocchi” e “Guai”.