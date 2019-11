Escalation di successi del Consorzio della Focaccia di Recco

Grande successo italiano a Jeddah in Arabia Saudita della Focaccia di Recco e non solo

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che quest’anno si è svolta dal 18 al 44 novembre 2019 vuole promuovere all’estero la cucina italiana di qualità e i nostri prodotti agroalimentari e si sta sempre più affermando come un appuntamento di grande rilevanza.

La fama della Focaccia di Recco, ha fatto si che i recchesi fossero chiamati a Jeddah per rappresentare l’Italia in questo prestigiosissimo evento e sono stati tantissimi gli incontri avuti da Lucio Bernini, Fabrizio Passano e Umberto Squarzati per divulgare la tradizione gastronomica in tal caso della Liguria. Un intenso programma organizzato magistralmente dal Consolato generale, conferenze, presentazioni, interviste e riprese video e TV, eventi con master class, street food, serate con menù e cene importanti, che li hanno visti nei più prestigiosi luoghi di Jeddah, grandi alberghi, importanti centri commerciali, ristoranti e luoghi Istituzionali. Trionfale gli show cooking al Danube, magnifico centro commerciale, dove, accolti da tantissimo pubblico si sono esibiti nelle preparazioni di molteplici preparazioni, pesto al mortaio, focaccia, trofie e tanto altro con relative degustazioni.

Affascinati dalla fama della Focaccia di Recco, Lucio Bernini con il Console Generale Stefano Stucci è stato ospite dell’Università associata alla Cattolica di Milano per illustrare la Case History della Focaccia di Recco IGP ed il mondo dei marchi europei che tutelano le eccellenze gastronomiche italiane.

Di sottofondo sempre i video del Consorzio della Focaccia di Recco con riprodotte le sue varie attività ed i propri consorziati. Un’occasione prestigiosa per Recco, che con la Liguria ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia a Gedda durante questo evento.

Un susseguirsi di appuntamenti per culminare con la cena di gala venerdì 22 novembre al prestigioso Jeddah Hilton Hotel Resort. Durante la serata, a completamento dell’evento, saranno proiettati filmati di promozione della Liguria inviati al Consolato di Jeddah dall’Agenzia per la promozione Turistica in Liguria tramite il Commissario generale Avv. Giam Paolo Giampellegrini.

Un’esperienza che rimarrà indelebile nel ricordo dei recchesi presenti, una vetrina internazionale, in cui la fama della Focaccia di Recco col formaggio, straordinario prodotto chiamato da tutto il mondo, e la tradizione di Recco di capitale gastronomica della Liguria ne sono state protagoniste.