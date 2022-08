Entella, Volpe: Sarà un campionato di C difficilissimo

Mister Gennaro Volpe ha commentato così l’imminente inizio di percorso dei biancocelesti.

“La serie C è un campionato difficile e il nostro girone non è da meno. Bisogna farsi trovare subito pronti perché l’avvio non è mai semplice per nessuno.

L’inizio sarà con due neopromosse come Torres e Rimini che certamente avranno entusiasmo da vendere e grandi motivazioni, gare molto insidiose da prendere con le pinze. Siamo contenti di iniziare in casa e non vediamo l’ora di scendere in campo.

Vedo che molti club si sono rinforzati e ci sarà da battagliare in tutte le partite.

Pensiamo come abbiamo sempre fatto una partita alla volta a partire dalla prima trasferta ad Alessandria che avrà mille insidie.

A novembre affronteremo una dopo l’altra Reggiana e Cesena che sono le due squadre grandi favorite per quello che hanno fatto l’anno scorso (sono arrivate davanti a noi in classifica) e per gli acquisti in questa sessione di mercato.

Il nostro obiettivo è migliorare quello che di buono è stato fatto l’anno scorso.

Dove potremo arrivare lo dirà il campo.

Una cosa è certa: in ogni momento si può crescere e migliorare e noi cercheremo di farlo da qui alla fine”.